Carlos Manta: "Nos duele la discriminación, pero vamos a jugar"

"Nos duele más la discriminación que el horario en el que nos marcaron el partido. No nos dejan jugar en igualdad de condiciones y que nadie sepa de antemano que pasó con nuestro partido". Carlos Manta, más triste que enojado, confesó a Ovación que Plaza Colonia se presentará a disputar su último juego del Torneo Clausura ante Racing en el Parque Roberto.

Manta, gerenciador de los "Patas Blancas", indicó: "Nosotros si decimos una cosa la hacemos, no tiramos cohetes por tirar. Nos sentimos discriminados y eso es lo que más duele, pero ¿cómo no nos vamos a presentar a jugar? No corresponde, aún en una situación que no es justa tenemos posibilidades de acceder al título".

Rechazando de plano la determinación de la Mesa Ejecutiva de no acompañar la solicitud de diez instituciones de postergar la definición del torneo para este viernes, Manta indicó: "Le están dando una ayuda a otros equipos. Supongamos que Plaza gana su partido ante Racing y pasa por un punto a Peñarol y Nacional, los dos ya van a saber que tienen que quemar todas las naves de entrada. No es lo mismo jugar a la misma hora con el corazón siempre en la garganta".