Carlinhos predijo la lesión de Neymar y anticipó que Brasil no podrá contar con él

En Brasil aumenta el pánico y la incertidumbre, mucho más después de conocer que en el mes de diciembre uno de los videntes más populares y mediáticos predijera la lesión de Neymar y lo hiciera anticipando que Brasil no iba a poder utilizarlo en la Copa del Mundo.



En una entrevista al portal 'Tribuna Norte de Paraná José Ferreira Dos Santos, más conocido como Carlinhos, predijo:"Brasil no podrá contar con Neymar en el Mundial de Rusia 2018. Alguna cosa le va a pasar y tendrá de cinco a siete meses de cama o un poco menos. Si llegase a jugar el Mundial sería sólo por uno o dos partidos".



El brujo de Apucarana, según publicó Tribuna Norte de Paraná, también se refirió al desenlace deportivo que tendrá Rusia 2018. "Brasil no gana la Copa del Mundo. Llega como máximo al tercero o cuarto lugar. Yo lo veo a Alemania campeón de nuevo".



Carlinhos, de 53 años, también predijo el accidente de avión del Chapecoense ocho meses antes. En un programa local había anunciado que un equipo entero iba a morir en un avión.