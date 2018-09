Thiago Cardozo, el único cambio para salir a defender las dos tablas

Miércoles en doble turno para Peñarol con el objetivo puesto en el choque del domingo ante Torque por la décima fecha del Torneo Clausura (16.00 horas en el CDS).

Con la baja de Kevin Dawson, por suspensión, el equipo parece estar definido para salir a defender ahora tanto la punta del Clausura como la de la Anual.

El mismo sería con: Thiago Cardozo, Ezequiel Busquets, Fabricio Formiliano, Carlos Rodríguez, Lucas Hernández, Agustín Canobbio, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez, Ignacio Lores, Lucas Viatri y Gabriel Fernández.

Vale destacar que el golero juvenil Jonathan Lima, de Cuarta División, integrará por primera vez el banco

Cardozo: "Es para disfrutar, pero con responsabilidad"

El arquero tendrá la posibilidad de jugar su tercer encuentro en Primera División. "Fue extraña la manera que me tocó entrar, me tomó por sorpresa. Por suerte pudimos jugar bien y cumplir. Esta es mi primera semana sabiendo que voy a ser el arquero titular. Es para disfrutar, pero con responsabilidad", dijo.

“Las dos veces que jugamos con Torque perdimos. Ya hemos venido hablando con los compañeros cómo podemos lastimar al rival”, agregó.

Busquets: "Diego me dice que me divierta"

"Cuando estaba en la tribuna veía jugar a (Guillermo) Varela y ahora estoy con él. Está buenísimo. Diego (López) me dice que me divierta, pero la verdad que es difícil... Me divierto cuando termina el partido y tenemos los tres puntos", confesó el lateral de 17 años.

“Vamos a salir a ganar como cada partido. Uno siempre se imagina el clásico, pero tenemos tres partidos antes”, añadió.