Cardacio pudo haber jugado su último partido

"El arquero de ellos tuvo tres atajadas bárbaras y no pudimos hacer un gol para después irnos arriba. En algún momento había que quemar las naves”, dijo Mathías Cardacio al final del partido. “Atajó lo que tenía que atajar y bueno, así se dieron las cosas”, agregó el “Bochita”, quien no se refirió a la posibilidad de dejar Defensor Sporting.

Es que el capitán de los violetas recibió en las últimas horas dos propuestas de equipos argentinos: concretamente de Colón de Santa Fe y de San Lorenzo. Metido como estaba en el partido de la Copa Sudamericana, recién iba a analizar las cosas y responder anoche, tras el partido. Debía considerar las ofertas económicas que no lo conformaban totalmente, por eso aún no está claro si finalmente cruzará el charco o se quedará en el Parque Rodó, como ya hizo otras veces en que tuvo posibilidades de irse.

Lo extraño es que los dos equipos argentinos están jugando Copa y Cardacio no podrá hacerlo porque ya lo hizo con Defensor Sporting.

“Esto nos duele mucho, Defensor no está acostumbrado a estas cosas. Nos duele empatar y nos duele perder. Pero no tengo nada que reprocharle a mis jugadores. Estoy orgulloso de mis jugadores. Tuvimos nuestras chances y no pudimos convertir. Esto nos duele mucho y es difícil ser objetivo. Pero lo que tengo claro es que estamos en un período de transición”, dijo Acevedo.

“Para mejorar en lo internacional tenemos que mejorar la competencia interna. Mientras sigamos jugando en cancha y no lo hagamos en estadios, vamos a seguir así”, analizó luego el técnico buscando una explicación por la eliminación de los uruguayos.

Hay "Mago"

En medio de la amargura, Acevedo recibió una buena noticia. Finalmente, llegó la habilitación de Matíhas Santos, quien llegó para sustituir a Matías cabrera y aún no había podido jugar. El “Mago” podrá estar ante Fénix el domingo.