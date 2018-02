Cardacio con las dos piernas

"Las cosas del fútbol uruguayo te sacan las ganas de estar acá. Mañana en la Copa se juega a otro deporte", dijo Mathías Cardacio en nota con "La Oral Deportiva"de Radio Universal. "Te sacan las ganas de todo, este fútbol te saca las ganas", insistió el capitán violeta.



"Capaz que en el Olímpico perdimos dos puntos que nos cuestan el campeonato. Ahora son todos moralistas en redes sociales", dijo y contó lo que le pasó en el Olímpico el sábado.



"Yo estaba en la puerta del vestuario y el delegado de Rampla Juniors me sacó fotos escondido atrás de una pared porque supuestamente no podía estar en el vestuario de Defensor porque estaba suspendido. Hay cosas que me dejan helado. ¿Un tipo escondido detrás de la pared sacando fotos? Todo esto es muy fuerte".



También se refirió al arbitraje del partido ante los picapiedras, que dejó muy molestos a los del Parque Rodó. "Seguramente los árbitros tienen algo personal con Defensor Sporting".