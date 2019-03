Cardacio: "En Nacional siempre hay que ganar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mathías Cardacio es uno de los hombres con más experiencia en el plantel tricolor y sabe que el momento de Nacional no es el mejor y que no hay una oportunidad más certera de levantar el ánimo que con un triunfo por Copa Libertadores.

El rival será el Zamora a quien "no tuvimos el tiempo necesario para verlo porque el calendario está muy ajustado, pero hoy (martes) vamos a ver el video con Eduardo (Domínguez)", según contó Cardacio.

El volante admitió: "Hay momentos en los que el equipo va mejor y otros en los que los resultados no son buenos. Aunque hubiese sido bueno comenzar mejor el Uruguayo, Nacional mañana debe ganar. En Nacional siempre hay que ganar".

Conferencia de Mathías Cardacio en el Hotel Eurobuilding: https://t.co/4UXien7JeY — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) March 5, 2019

En relación a lo mostrado por el equipo, Cardacio aseguró: "Estamos ajustando detalles en el funcionamiento a la idea de Eduardo (Domínguez) y queremos ganar con esa. Hay que sacar rebeldía y las cosas que tienen cada uno de los jugadores".

Su posición en el campo ha variado en estos primeros partidos y sobre jugar como volante "tapón" opinó: "Me gusta esa posición porque me gusta estar con la pelota. Contra Racing, ellos tenían prácticamente un solo delantero y nosotros fuimos a buscar el resultado y asumimos riesgos que costaron caro, pero me siento cómodo y en linea de volantes jugué en casi todas las posiciones".