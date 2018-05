Cardacio: "Luis es un motivo de orgullo para mí"

Luis Suárez pasó el lunes una tarde muy especial. Recibió en su casa a dos de sus compañeros de las juveniles de Nacional, Mathías Cardacio y Martín Cauteruccio. Los tres futbolistas se rieron mucho recordando sus viejas andanzas. “Siempre cuando Luis viene para acá tratamos de vernos. Lo que pasa es que nunca publicamos ninguna foto. Pero esta vez como estaba la gorda, lo hicimos”, contó Mathías Cardacio refiriéndose a su hija Catalina.



“Nos juntamos para charlar, para contar lo que fue el año de cada uno y para recordar anécdotas”, explicó el “Bochita”.



“Para mí Luis es un motivo de orgullo, porque de chiquitos empezamos a caminar juntitos, hicimos todas las divisionales juveniles juntos y para mí verlo donde está ahora es un gran placer”, dijo el hoy capitán de Defensor Sporting.



“Luis tiene una memoria increíble y se acuerda de cosas que de repente yo ya no recuerdo. Tenemos mil anécdotas juntos, pero siempre nos acordamos de una. Cuando estábamos en Nacional de AUFI, entrenábamos en la cancha al lado del Cilíndro. Y para aprovechar la túnica y moña y no pagar boleto, Luis llegaba antes de las seis y la práctica era a las 20:30. Y como yo vivía cerca me iba caminando para ahí dos horas y media antes, todos los días, y nos poníamos a pelotear hasta que empezara el entrenamiento. A tirar penales o jugábamos a ser jugadores del momento. Vivíamos todo el día juntos”, contó Cardacio.



“Lo que más me impresiona de Luis, es que no ha cambiado a pesar de estar donde está. Es el mismo de siempre y me llama la atención, sobre todo por como está el mundo hoy. No digo que no tenga que ser así, pero de repente no es normal. Es hablar con él y volver a ser aquellos niños. Por eso, le tengo tanta admiración”, reconoció Cardacio que suele estar en contacto por WhatsApp con Suárez. .



“Al final eso es lo que te deja el fútbol, ser buena gente y tener amigos como ellos. Obvio, que todos jugamos por algo, pero eso es lo más importante que te queda. Lo demás va y viene”, finalizó el volante violeta.

¨Pistolero" Está al tanto del fútbol uruguayo “Me asombró que sabía pila de cosas de Defensor. Mira el fútbol uruguayo, ve los goles y los compactos. Sabe todo, es una máquina”, dijo Cardacio, quien seguramente se vaya de Defensor Sporting tras el Intermedio porque tiene una oferta muy importante de Emiratos Árabes.