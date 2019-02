A Cardacio le sirvió para posicionarse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 28 de octubre, en la derrota 1-3 de Defensor Sporting a manos de Boston River, había sido la última vez que Mathías Cardacio había tenido minutos de fútbol oficial. Ese día fue expulsado en el minuto 79. Después de casi cuatro meses, el mediocampista volvió a jugar, esta vez con Nacional y en un partido amistoso, en el triunfo 2-0 contra Seattle Sounders.

El volante central fue uno de los pocos que no fue sustituido y disputó los 90 minutos en Estados Unidos. Fue la primera presentación en su regreso a Nacional, en el que se lo pudo ver en acción y tuvo un buen rendimiento, siendo uno de los mejores exponentes del equipo junto al joven Santiago Rodríguez.

Lo primero que hay que decir es que se lo notó cómodo jugando con Joaquín Arzura al lado y repartiéndose la mitad de la cancha.



Por muchos pasajes del partido Cardacio se metió entre los zagueros y fue el encargado de empezar el juego albo y generar el primer pase para romper líneas. Pese a la inactividad, y a que se jugó en un piso de césped sintético que no estaba en el mejor estado, se lo vio preciso en los pases.

Mostró tener una buena conexión con los volantes ofensivos -Santi Rodríguez y “Chory” Castro- y físicamente respondió.



Tras un buen inicio del equipo local, después del primer gol de Gonzalo Bergessio (18’) Nacional se adueñó del juego, realizó una presión alta que dificultó a Seattle e hizo transiciones eficaces.

Incluso Cardacio estuvo cerca del gol con un remate desde poco menos de 25 metros que se fue apenas afuera.



A los 52’ Rodríguez marcó el segundo tras una pared con Seba Fernández y desde ese momento Nacional mermó en su rendimiento.

Cardacio se mostró en Estados Unidos y se posicionó muy bien ante el cuerpo técnico para pelear un lugar en la mitad de la cancha, donde hoy los titulares son Arzura y Felipe Carballo, teniendo en cuenta el 3-4-1-2 que está utilizando Eduardo Domínguez.

Apuntes del partido

Contra Seattle Sounders el volante tuvo una muy buena actuación; Nacional sacó varios apuntes positivos



1 La seguridad de Mejía



Como cada una de las veces que es llamado a actuar, Luis Mejía respondió. Estuvo rápido de piernas y transmitió seguridad.

2 Carvalho cumplió

Felipe Carvalho fue de menos a más en el partido. Empezó algo impreciso, pero se acomodó, marcó bien e impuso presencia.

3 Buen nivel del "Chory"

Gonzalo Castro entró y fue importante contra Liverpool, cuando el equipo mejoró. Contra Seattle mostró buen nivel, con permanente salida.

4 Rodríguez fue figura

Santiago Rodríguez volvió a ser de los mejores exponentes del equipo. Más allá del golazo que marcó, estuvo participativo y motivado.

5 Anotó Bergessio

El goleador del último Campeonato Uruguayo marcó el primer gol del año y se mostró muy bien. Siempre es importante para un delantero anotar goles.



Rodríguez: "Por fin llegó"

“Lo deseé tanto al gol que por fin llegó. Hicimos un desgaste tremendo. Quedamos muy cansados, el césped sintético es más rápido que el natural. Pero yo por lo menos ya estaba acostumbrado, había jugado con la selección, y mismo en Los Céspedes”, dijo Rodríguez a Pasión Tricolor.

Cardacio: "Gran ilusión".

“Estoy contento por la vuelta a jugar con el club que amo, como saben. Esto me genera una expectativa e ilusión muy grande. Tenemos una idea de juego que a mí me favorece, porque es algo que me gusta. Tratamos de implementarla. Me sentí mejor de lo que esperaba”, dijo el volante.

Una propuesta de socios.



Se creó un grupo de socios denominado “Transparencia Nacional”, que propone remover al expresidente tricolor José Luis Rodríguez de los registros sociales y quitar su foto de la pared presidencial de la sede social de 8 de Octubre y también del Gran Parque Central.