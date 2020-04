Carboni: "Espero que el 'Pato' pida disculpas y que se retracte; mintió"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se podría definir como la novela de la cuarentena. Después de que Marcelo "Pato" Sosa afirmara públicamente que cuando él jugaba en Danubio en 2013 el técnico Leonardo Ramos le pedía plata a los jugadores para ponerlos en el equipo y que Leonardo Carboni era uno de esos casos, y que el DT hiciera público un comunicado diciendo que demendará penalmente al exjugador, en la tarde de este miércoles el que habló fue el delantero argentino, que actualmente está jugando en Gibraltar, país donde Julio Rivas es el DT de la selección.

“Estoy bastante sorprendido y molesto con las declaraciones del 'Pato' Sosa porque son mentira. Yo ya estaba en el equipo con mi contrato arreglado cuando ninguno de los dos estaba. Siempre me manejé de una manera y no comparto para nada ese manejo. Soy una persona muy honesta”, dijo Carboni en el programa Último al Arco, de radio Sport 890, donde se generó la polémica.

Leo Ramos se puso en contacto con Carboni el martes después de haber escuchado las declaraciones de Sosa para preguntarle si era verdad lo que el "Pato" había manifestado públicamente. Ese fue el momento en el que el atacante argentino entró en conocimiento de la situación e intentó conseguir el número del exfutbolista, con quien compartió plantel en 2013, pero sin suerte.

Carboni añadió que “hemos estado en comidas y compartimos asados, pero nunca he dicho tal cosa. He tenido más afinidad con otros jugadores y para decir una cosa así, que es totalmente mentira, no se la diría nunca al 'Pato'. Él sabrá por qué lo dijo. No me interesa los problemas que tenga con Leo Ramos. Yo ahí me abro”.

El cordobés se extendió aún más: "Si jugué, no jugué o no fui citado, fue todo por lo futbolístico. Si me tocó estar me lo gané por el sacrificio y el trabajo que hacía en su momento. Desmiento totalmente lo que dijo el Pato. Espero que pida disculpas, que se retracte y que tome conciencia de lo que hizo. No comparto que mienta de esta manera".

Leo Ramos había dirigido antes a Carboni en Estudiantes de Caseros, en la Primera B Metropolitana del fútbol argentino y posteriormente lo llevó a Nueva Chicago. El argentino hizo ocho goles en una temporada con los franjeados.

Según informó el periodista Martín Charquero, conductor de Último al Arco, Sosa dijo que no quería salir a pedir disculpas públicas porque lo que dijo es verdad y que no tiene problemas de ir a la Justicia porque tiene testigos que corroboran sus declaraciones.