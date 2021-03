Las características de Martín Ligüera como técnico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quienes han trabajado de cerca con Martín Ligüera en los últimos meses, señalan que el floridense es un técnico que está muy actualizado con los entrenamientos modernos y acompasado a los tiempos que corren.

Además, comentan que es un cuerpo técnico que tiene una buena llegada con los jugadores, que son estrictos a la hora de trabajar y que son de meterle intensidad a los ejercicios de forma permanente. Lo que más destacan es el buen vínculo que siempre tuvo con cada uno de los plantes de Tercera División que el floridense dirigió desde 2018.

En una nota con Ovación publicada en 2020, Ligüera había explicado: “Me gustan los equipos agresivos, con una buena circulación de balón, pero que si se puede realicen transiciones rápidas. Me gusta mucho confiar en la lectura del jugador y no me gusta esquematizarlo ‘si la robamos acá vamos a darle fondo siempre para...’, no, no, no. Si vos tenés la posibilidad de profundizar, hacelo, después la recuperaremos. Me gusta que el futbolista, si tiene la oportunidad de arriesgar, que arriesgue. No me gusta sumar toques porque sí. Me gustan los jugadores potentes, rápidos y jugar con extremos”.

“Me siento muy reflejado en lo que era como jugador en el manejo de grupo. Me gusta a la hora de entrenar que sea con seriedad y hacerlo al mango, con muchísima intensidad y exprimiendo el tiempo al máximo. Me considero un entrenador exigente a la hora de practicar, con las pautas que marco; no me gusta que se me salgan de las cuatro o cinco cosas que marco en el año, después hay tiempo para lo que sea. Me deja conforme que dejen todo en la cancha”, añadió con claridad.

Para Ligüera es una chance hermosa de dirigir a Nacional, pero desde el día uno sabe que deberá responder.