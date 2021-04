La cara desconocida de Haaland, el jugador más buscado del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

E n estos tiempos de pandemia y austeridad, hay un futbolista que rompe los esquemas: el noruego Erling Haaland. Todo el mundo lo quiere, pero pocos pueden competir por su pase y al final se lo quedará uno solo.



De la misma forma, el hecho de que un noruego se convierta en el hombre más pretendido del mercado de transferencias habla de la completa globalización del fútbol de hoy.



El goleador veinteañero del Borussia Dortmund ya le dijo al club que pretende irse al final de la temporada, lo que lleva a que los grandes clubes de Europa lo estén cortejando.

El jueves, el agente italiano Mino Raiola y el padre del jugador, Alf-Inge Haaland (exfutbolista profesional también) estuvieron en España escuchando ofertas. Por la mañana se reunieron con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, y por la tarde viajaron a Madrid para escuchar la propuesta del Real Madrid.



Mientras tanto, Manchester City ya tiene una carretilla de billetes para ofertar: 180 millones de euros. Y se anuncia que sus rivales del United están dispuestos a pelear por el pase. Medios españoles aseguraron que ayer Raiola y Haaland padre seguirían viaje a Inglaterra para conocer más interesados.

Michael Zorc, director deportivo del Dortmund, aseguró que no piensan transferir a su estrella.



“Estoy muy, muy tranquilo con esta cuestión. Sé lo que queremos. No vamos a venderlo”, dijo Zorc. Y sobre el viaje del agente y el padre del jugador a España, comentó con ironía: “No tengo nada en contra de que los dos señores quieran cargarse con un poco el sol en el Mediterráneo”.



El interés se explica por la capacidad goleadora de Haaland. En la cancha parece ser la versión rubia de Zlatan Ibrahimovic, pero sin la conflictiva personalidad del sueco. Es alto (1,94), veloz y zurdo, y frente al arco no perdona. Incluso Haaland tiene como ídolo a Zlatan.



Pese a su nacionalidad noruega, Erling nació en Leeds, Inglaterra, el 21 de julio de 2000, cuando su padre defendía al club local. Pero cuando el chico tenía solo tres años, su progenitor tuvo que retirarse del fútbol.

Fue un episodio muy comentado en su momento. En 1997, Haaland padre lesionó a Roy Keane en un Leeds-Manchester United. El irlandés se perdió casi toda la temporada, pese a que el noruego aseguraba que el otro fingía. Cuatro años después, cuando Haaland defendía al City, Keane cumplió su venganza y le destrozó la rodilla. A propósito, según lo confesó en su autobiografía. El noruego pudo jugar dos partidos más y debió dejar la actividad.



Erling proviene de una familia de deportistas. Además de su padre futbolista, su madre fue campeona nacional de heptatlón, la exigente prueba que combina siete disciplinas atléticas. Astor, su hermano mayor, también jugó al fútbol. El propio Erling hizo atletismo de niño con extraordinarios logros. Según el portal International Age Records Haaland tiene todavía el record del mundo de salto largo sin impulso entre los niños de cinco años. Lo logró el 22 de enero 2006, saltando 1,63 metros. Y además practicó handbol, atletismo y esquí.

Finalmente optó por el fútbol. A los 15 años debutó como profesional en el Bryne FK, el primer club de su padre, que jugaba en la segunda división de Noruega. Enseguida atrajo el interés del Hoffenheim, pero no firmó porque pidió un sueldo de 5.000 euros y el equipo alemán no estaba dispuesto a pagar eso por alguien tan joven. Se lo terminó llevando el Molde noruego, donde llegó a hacer un hat-trick en 11 minutos y dos segundos. Allí tuvo como técnico a Ole Gunnar Solksjaer, actual entrenador del Manchester United, y los hinchas del club inglés esperan que eso pese a la hora de la decisión sobre su pase.



Su siguiente etapa fue en el Red Bull Salzburgo de Austria a partir de enero de 2019. Pese a sus 18 años, fue clave para que el equipo ganara la Bundesliga y la Copa de Austria. Y en la Champions League 20019-2020 se convirtió en el primer adolescente en marcar en cinco partidos consecutivos.

En 2019 saltó a la fama internacional cuando le hizo nueve goles a Honduras por el Mundial Sub 20 de Polonia (Noruega ganó 12 a 0). Y resultó el goleador del certamen con esos nueve, porque su equipo quedó eliminado ese día. En ese torneo había enfrentado antes a Uruguay, pero no marcó y los celestes se impusieron por 3 a 1.



En diciembre de 2019, Borussia pagó 20 millones de euros para llevárselo “Podemos esperar un delantero ambicioso, atlético y físico con un gran olfato de gol”, comentó entonces Michael Zorc. El joven comenzó a justificar lo pagado desde el mismo día de su debut: estaba en el banco, entró en el segundo tiempo y en 20 minutos convirtió tres goles.



Hasta el fin de semana pasado, Haaland había convertido 98 goles oficiales en 142 partidos por sus diversos clubes, más otros seis en diez encuentros con la selección noruega.

Otros datos completan el perfil del rubio goleador:



1) Suele festejar sus goles en la “posición del loto”, sentado con las piernas cruzadas y cada pie por arriba del muslo opuesto. Dice que eso le asegura tranquilidad...



2) Es fanático de la preparación física, que continúa en su casa luego de los entrenamientos. En eso parece seguir el ejemplo de Cristiano Ronaldo, otro de sus ídolos.



3) Uno de sus hobbies es la agricultura. Tiene una parcela de terreno que cuida con un tractor. Él mismo siembra y cosecha verduras. Kylian



4) Sus goles y los de Mbappé hacen pensar a muchos que se viene un nuevo duelo estelar como el de Messi y Cristiano Ronaldo. Ya son palabras mayores, que solo el tiempo podrá confirmar.