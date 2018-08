Capitanes al poder

Que los futbolistas quieren tener cada vez más poder y voz en las decisiones no es una novedad. Lo tenemos muy claro en Uruguay donde la Mutual y los jugadores de la selección fueron uno de los “grupos de interés” que pidió la intervención de la FIFA a la AUF.



Pues bien, en España los futbolistas se oponen a que un partido de LaLiga se juegue en Estados Unidos. Esto ya se había acordado para esta misma temporada por las autoridades como parte de un convenio por 15 años con Relevent, una multinacional de medios, deportes y entretenimiento estadounidense.

Ayer, los capitanes de los clubes de Primera División de España se reunieron en la sede de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para condenar que se tomen medidas sin consultarlos a ellos, los protagonistas, como esta la de disputar algunos partidos de la competición en Estados Unidos, y abogan por aplicar el sentido común para evitar la mercantilización del fútbol.



Según dijo el presidente de la AFE, David Aganzo, esta medida es la gota que ha colmado el vaso y no descartan acudir a la huelga. “Iremos hasta el final”, aseguró. “Todos los jugadores están en contra de todo esto. Están sorprendidos e indignados. Todos están con la AFE”, agregó.

“El problema es la falta de sentido común. Nos estamos acostumbrando a cosas que no son normales. Calendarios que benefician a que el fútbol se valore en Japón y Estados Unidos, que jugadores de Arabia Saudí lleguen a los clubes pagando... no son cosas naturales y hay que decir basta de una vez”, aseguró el presidente del gremio. Es más, Aganzo aseguró que hay algunos clubes que no están de acuerdo con la decisión de LaLiga de jugar partidos en Estados Unidos, pero no quiso decir cuáles.

“Entendemos que es una falta de respeto y la Federación tendrá que dar su opinión”, señaló . “Los futbolistas no estamos en venta. Pensamos en la afición, en la salud y en muchas otras cosas”, añadió. A finales de setiembre o principios de octubre AFE tiene programada una reunión con las autoridades de LaLiga.

El Madrid y Barcelona



Sergio Ramos y Nacho Fernández fueron a la reunión por Real Madrid. Sergio Busquets y Sergi Roberto por Barcelona.

Tebas, el gran ideólogo



Javier Tebas, el presidente de LaLiga es el ideólogo de que se jueguen partidos en Estados Unidos, pero tampoco consultó a la Federación.