El capitán y un regreso distinto

Alexander Medina planificó la revancha contra Banfield con un cambio: la vuelta al equipo del capitán tricolor Diego Polenta. El zaguero quedó habilitado tras cumplir tres partidos de suspensión en la Copa y la duda del técnico era si lo incluía o no entre los 11.



Cuando parecía que el defensor de 26 años se quedaba en el banco, el “Cacique” sorprendió y lo puso como lateral izquierdo sustituyendo a Alfonso Espino.



“La toma de decisiones va en lo que yo creo más conveniente para el equipo y en la zaga central vi que Corujo y Arismendi se complementaron muy bien y no quería desarmar el equipo, entonces como no quise desestabilizar ninguna zona, apelé al cambio jugador por jugador y pensamos en Diego (Polenta) como lateral izquierdo”, dijo Alexander Medina tras el triunfo de Nacional frente a Banfield.



Y ese sector el capitán tricolor ya lo supo ocupar en algunas oportunidades con el equipo tricolor pero sobre todo en las selecciones uruguayas juveniles.



“Hizo lo que le pedí. Clausuró su sector que era lo más importante. Le pedí mucha marca y la verdad que lo hizo de muy buena forma. Cuando pudo volcarse al ataque también lo hizo y nos dejó muy conformes”, explicó el “Cacique” Medina.



El capitán tuvo un regreso distinto, pero cumplió.