Sin el capitán

Hoy se hará oficial, pero en Peñarol ya piensan en un equipo, nuevamente, sin Cristian Rodríguez. La Mesa Ejecutiva se reunió en la jornada de ayer, pero no promulgó el fallo. Recién en esta jornada tendrán que declarar el jugador y el árbitro Jonathan Fuentes, por lo que la Mesa recién se promulgaría la próxima semana. De esta manera, el volante continuará suspendido y no podrá ser de la partida el sábado cuando el aurinegro reciba a Liverpool desde las 19.00 horas por la cuarta fecha del Torneo Apertura.



El objetivo que tenía el club era estirar esto lo máximo posible para que el volante sea citado recién para la semana que viene y cumpla su segunda fecha (la primera ya lo hizo ante Wanderers) ante El Tanque Sisley en la quinta jornada y a partir de allí, con la mitad de la pena cumplida, solicitar una reducción. En esa fecha, Peñarol ganará los puntos sin jugar ante el conjunto fusionado, pero al volante le servirá para cumplir un juego más.



Jonathan Fuentes, árbitro que expulsó al “Cebolla” contra River Plate el pasado 11 de febrero, calificó en el formulario a la infracción como “puntapié intencional”. Vale destacar que este tipo de sanciones se penan entre tres y cinco encuentros. Se entiende que en el caso del capitán aurinegro la sanción no excedería los tres juegos, ya que no tiene antecedentes en estos casos y además, no protestó la incidencia y de inmediato se disculpó con el futbolista darsenero: Maximiliano Calzada. Asimismo, tampoco provocó un tipo de lesión o molestia en el rival, que ni siquiera tuvo que ser atendido por la sanidad.



Pasando en limpio, el “Cebolla” recién volverá a jugar en la sexta fecha ante Boston River: el fin de semana del 10 y 11 de marzo. A partir de ahí, el aurinegro podrá contar con él para la otra fecha contra Cerro y el estreno frente a The Strongest por la Copa Libertadores de América. Luego de eso, con toda seguridad, el lacacino aparecerá en la lista de convocados del maestro Óscar Tabárez para defender a la Celeste en la China Cup como preparación para el Campeonato del Mundo de Rusia. Allí, se perderá las fechas 8 y 9 contra Atenas de San Carlos (visitante) y Danubio (local).



Sin el “7” a disposición, todo indica que Leonardo Ramos repetirá el equipo que viene de empatar en el Viera. Kevin Dawson estará en el arco. En el fondo, jugarán Fabricio Formiliano y Ramón Arias en la zaga y Guillermo Varela y Lucas Hernández por los laterales. En el mediocampo, Walter Gargano y Guzmán Pereira conformarán la zona de contención mientras que Fabián Estoyanoff y Agustín Canobbio harán las bandas. En ofensiva estarán Maximiliano Rodríguez y Fidel Martínez.



“Hay un plantel muy bueno y muy grande y cualquier puede jugar”, dijo el entrenador el pasado fin de semana cuando le preguntaron si el equipo sintió la ausencia del “Cebolla”. Ahora, tendrá un nuevo reto: volver a jugar sin su principal figura.