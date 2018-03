La cantera continúa dando sus frutos

La refundación que Peñarol realizó en la última década en las Divisiones Formativas sigue dando resultados.



El último miércoles ante Danubio, por ejemplo, Leonardo Ramos mandó a la cancha al pibe Brian Rodríguez cuando iban 59 minutos de juego. El atacante se transformó en el primer futbolista de la generación 2000 en llegar a tener minutos en la Primera División del club.



En los últimas dos temporadas, el aurinegro también les dio posibilidades a los chicos de las generaciones 1999 y 1998.



De la 1999, el torneo pasado, tuvo minutos el centrodelantero Darwin Núñez.



De la 1998, llegaron más casos: Federico Valverde (transferido al Real Madrid por 5.000.000 de euros), Diego Rossi (vendido a Los Angeles FC por US$ 3.000.000), Fabián Píriz (hoy a préstamo en Rampla Juniors) y Franco Martínez, que desde la temporada pasada alterna en el equipo principal. De esta camada, aunque solo tuvo minutos en partidos amistosos, también salió Santiago Bueno, quien tras su gran actuación con la selección sub 20 se fue al Barcelona por 1.500.000 por el 70% de la ficha (más adicionales que podrían llegar hasta 5.000.000).



Más para atrás en el tiempo, podemos encontrar otros casos de las anteriores categorías. De la 1996 están: Yeferson Quintana (se fue al San José Earthquakes a préstamo con una opción de compra de US$ 1.000.000) y Kevin Méndez (como a Bueno, la Roma lo compró antes de debutar por 1.800.000 euros). De la 1995, aparecen: Nahitan Nández (se fue a Boca por US$ 4.000.000) y Gastón Guruceaga (a préstamo en Guaraní con una opción de compra de US$ 2.000.000).



Aún más atrás, de la 1993, están los casos de Guillermo Varela (el United pagó 1.800.000 de euros) y Jonathan Rodríguez (Benfica puso 3.000.000 de euros).