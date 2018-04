Canobbio sí juega de lo que sea

En el fútbol no hay secretos: los que resuelven los partidos, los que desequilibran en el juego son los futbolistas. Y el que juega bien te pinta la cara en cualquier estadio y en el lugar de la cancha que sea.



Algunos jugadores, además, son capaces de resolver cualquier tipo de problema que se le presente al entrenador de turno, todo porque tienen en su naturaleza futbolística dotes difíciles de armonizar. Por lo general, el de mayor despliegue no se muestra muy virtuoso con el balón en los pies o el que es muy veloz a lo mejor no es tan fino a la hora de darle una definición a la jugada.



Por estos días, Agustín Canobbio está confirmando de forma muy explícita que su juego prospera por cualquier sector de la cancha. Que es un bólido cuando pisa el acelerador para desnivelar por afuera, que tiene la misma rapidez para realizar la contramarcha y no dejar al descubierto a sus compañeros del fondo, que es encarador y audaz para buscar triunfar en el uno contra uno y que se pone en la primera fila cuando hay que encontrar un candidato para realizar los relevos.



Debe tener un puesto en el que se sienta más cómodo, pero en la cancha deja en claro que puede jugar de lo que sea.