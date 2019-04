A la cancha: Vuelven los cracks, comienza el torneo de fútbol Senior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se viene el Torneo Preparación de Fútbol Senior. Nueve equipos jugarán en dos series con el propósito de levantar la copa “Yougotit” el próximo 2 de junio en el Campus de Maldonado. Ellos son Nacional, Peñarol, Danubio, Defensor Sporting, Liverpool, Racing, Juventud, Miramar Misiones y Villa Española.



El torneo, avalado por la Organización Sudamericana de Fútbol Senior, comenzará el próximo lunes 22. Los nueve equipos se dividen en dos series. En la de cinco participarán Nacional, Peñarol, Racing, Juventud y Miramar Misiones. En la de cuatro Defensor Sporting, Danubio, Liverpool y Villa Española. Por lo que hay dos clásicos asegurados: Peñarol-Nacional y Danubio-Defensor Sporting.

La fase de clasificación se disputará en el estadio Charrúa y los partidos serán lunes y martes de cada semana. Las semifinales y la final se jugarán en Maldonado. Los partidos serán televisados por VTV con producción de Tenfield.



El campeonato es organizado por Osvaldo Canobbio y el “Pollo” Andrés Álvarez quienes están trabajando hace más de ocho meses y ahora están felices a pocos días de que se escuche el pitazo del juez en el primer partido. La suya es una iniciativa privada pero que fue declarada del interés municipal.



Todo comenzó porque Canobbio jugaba en la categoría +45 de la Liga Barriola donde se cansó de cruzarse y conversar con muchos exjugadores. Y se le ocurrió organizar un torneo de fútbol Senior. Álvarez, por su parte, ya tenía experiencia pues había organizado en Maldonado torneos internacionales de fútbol de veteranos. “Es un evento para la familia. Es la posibilidad para muchos nietos de ver jugar a sus abuelos, o de algunos hijos, que nunca vieron a sus padres dentro de una cancha”, explicó Canobbio. “Además de la chance del público en general de volver a ver actuar a grandes futbolistas”, agregó.

Osvaldo Canobbio, organizador Es la chance del público de volver a ver a grandes futbolistas"

PROTAGONISTAS. “Cuando apareció esta oportunidad y estaba la chance de que saliera un torneo de veteranos, por así decirlo, a mí me gustó mucho”, dijo Gustavo Biscayzacú. “Reencontrarse con compañeros con los que jugamos hace 20 años atrás ha sido un gran disfrute. Contar anécdotas, recordar cosas que nos pasaron y juntarnos a comer un asado. Nos reímos mucho”, contó el “Grillo”.



Pero no todo es diversión. “Desde el principio tuvimos claro que si nos juntábamos y participábamos era para hacer las cosas bien. Para tratar de competir. Ganar o perder no es tan relevante, pero tampoco queremos hacer papelones, más si estamos jugando por Defensor Sporting”, explicó el actual técnico de Villa Teresa.



Es que los clubes han autorizado el uso de su nombre, sus colores y su escudos, pero deslindan responsabilidad porque el torneo es de los futbolistas.

Gustavo Biscayzacú, Defensor Sporting Reencontrarse con compañeros con los que jugamos hace 20 años atrás ha sido un gran disfrute"

El plantel senior de los violetas está integrado por 26 futbolistas. O al menos ese es el número de los inscriptos, pero los que van siempre a entrenar son unos 15 o 16. Los dirigidos por Rudy Rodríguez se han juntado dos veces por semana en el complejo Arsuaga. Y han disputado varios amistosos. Hay buenos valores como: Tabaré Silva, Pablo Hernández, Andrés Martínez, Pablo Munhoz, Carlitos Díaz, Ederson Fofonka el “Turbo” Gonzalo Vargas, Juan Castillo, Darío Rodríguez, Emilio Haberli y Sebastián Taborda. Además, de Biscayzacú.

“Nos entusiasmó mucho la idea de reencontrarnos con amigos, o compañeros con los que compartimos un vestuario. Y también con jugadores de otras generaciones”, explicó por su parte, Gabriel Alvez, quien fue uno de los encargados de armar el equipo de Nacional, después de haber sido contactado por Osvaldo Canobbio.



Los tricolores han practicado jugando un partido por semana, aunque luego cada uno ha completado el entrenamiento por su cuenta. El “Gaby” ha anotado en los seis amistosos que jugaron. “Me siento bien, y parece que todavía me acuerdo”, bromeó el “Buitre”.



El plantel albo está integrado por 25 futbolistas entre los que se encuentran: Jorge Seré, Gustavo Méndez, Fernando Machado, Andrés Aparicio, Adrián Romero, Diego Tito, Horacio Peralta, Peter Vera, Jorge “Chispa” Delgado Gabriel Alvez y Marcelo Saralegui, que también es el DT.

Gabriel Alvez, Nacional Me siento bien y parece que todavía me acuerdo de convertir. Je"

Vestuario. El reencuentro es lo que más disfrutan los futbolistas.

Danubio es el que menos ha entrenado, pero tiene un cuadrazo que integran entre otros: Javier Bordad, Jadson Viera, Martín Rivas, Bruno Piano, Cristhian Callejas, Javier Delgado, Bruno Silva, Alejandro Mello, Pablo Lima, Marcelo Sosa, Richard Núñez, Diego Perrone, Álvaro Recoba y Marcelo Zalayeta. No podía faltar la generación del Campeón Uruguayo en 1988, que está representada por Eber Moas y Richard Rodríguez. Y hasta pueden tener un refuerzo de afuera: Javier Chevantón.



La presencia del “Chino” Recoba y Zalayeta sorprendió a más de uno. Es que los hinchas aurinegros y tricolores esperaban verlos jugar donde colgaron los botines. “Les tira que se criaron acá. Es algo muy lindo reencontrarse con los compañeros que jugaste de niño, desde los 12 años”, explicó Diego Perrone, el goleador histórico de los de la franja.



“Entrenamos poco, una vez por semana. La idea es ir a jugar y no restarle horas a la familia. Ya no somos profesionales”, agregó Perrone. “Uno siempre quiere ganar, pero nosotros ya lo hicimos al reencontrarnos de esta forma”.

Diego Perrone, Danubio Uno siempre quiere ganar, pero ya lo hicimos al volver a juntarnos"

En Peñarol jugarán: Fabián Carini, Cafu, Nelson Olveira, Robert Lima, Marcelo De Souza, Gonzalo De Los Santos, Marcelo Otero, Omar Pérez, Gabriel Cedrés y varios más. Y hay otros exfutbolistas que no van a jugar pero acompañan como el “Chueco” Perdomo que es el técnico, Obdulio Trasante, Pablo Bengoechea y el “Indio” Olivera.



“La ilusión de volver a jugar juntos es muy grande”, reconoció Nelson Olveira. “Cada uno va a defender la camiseta como cuando éramos profesionales. Tenemos la responsabilidad de representar a Peñarol y no vamos a querer perder”, añadió el “Canario”. Los auriengros llevan dos meses entrenando y ya han disputado diez amistosos.