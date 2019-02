El "Canario" coloniense

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Aguiar estaba a punto de comenzar ayer por la tarde su segundo entrenamiento con Plaza Colonia. Firmó por un año, pero con alguna condición. “Si no se siente bien o no está gusto se va a mitad de año. No queremos que nadie se quede si no está bien. Para nosotros vale más la palabra que lo que está escrito”, explicó Carlos Manta, uno de los directores deportivos de Plaza Colonia.

“Estoy muy contento, me han recibido muy bien”, dijo Aguiar, quien ya había estado hace tres semanas recorriendo las instalaciones del club. “Dentro de lo que es Uruguay, sin ser Nacional o Peñarol, esta muy bien. Y muy organizado”, reconoció el volante.

“Ya había venido pero quedamos en que iba a esperar hasta último momento por algo de afuera, pero como no salió, me vine”, contó quien tiene varios conocidos en su nuevo club, entre ellos sus excompañeros de Nacional, Jorge Fucile y Facundo Waller. “El ‘Fuci’ estaba muy contento y me dio para adelante para que viniera. Y el ‘Facu’ me contó una cantidad de cosas sobre Plaza y me fui interiorizando del tema”, explicó quien jugaba en Peñarol, cuando Plaza Colonia le ganó por 2 a 1 y celebró el Torneo Clausura de 2016 en el mismísimo Campeón del Siglo. “En ese momento no sabía casi nada del club, sólo me parecía que jugaban bien”.

Aguiar se colocará la camiseta número 14 de su carrera, sin tener en cuenta las repeticiones, porque jugó en cuatro diferentes etapas en Peñarol. Y también repitió en Liverpool y Sporting Braga de Portugal.

“Esto no es raro para mí. Yo salí de un equipo menor y está bueno volver a los orígenes. Y descansar un poco la mente”, afirmó Aguiar para quien vivir en Colonia fue una de las cosas que lo tentaron. Es que después de sus experiencias en los dos equipos grandes quiere tranquilidad. Por eso mismo no quiso decir una sola palabra sobre Nacional, su último equipo, ni sobre Peñarol.

“No hablo más de Nacional ni de Peñarol. Desde que agarré el auto para venirme para acá, no hablo más de los grandes. Lo único que quiero es hacer un buen campeonato con Plaza y clasificar a una copa”, finalizó el “Canario”, quien ya estuvo buscando casa. Por ahora, está viviendo en la chacra “La Escondida” un lugar paradisíaco con cañada y todo ubicado a 8 kilómetros de la ciudad por la ruta 1. Pero cuando llegue la familia, con sus hijos Bernardo y Lucio, se mudará para una casa. Hoy el volante está más cerca de su pueblo José Enrique Rodó.

Las novedades de Plaza.

Fucile lesionado: Jorge Fucile tuvo un accidente doméstico, mientras jugaba con su sobrinita y se fisuró una costilla. Así se comprobó tras la placa que le realizaron. Obviamente, no podrá estar para el debut de Plaza Colonia en el torneo Apertura.

Defensa marfileño: Mañana llegará a Colonia un zaguero para reforzar al equipo de Mario Szlafmyc. Se trata de un francés nacido en Costa de Marfil, que estaba jugando en China. El negocio está prácticamente hecho. Viene a préstamo por un convenio.