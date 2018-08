Del Campo no puede recurrir al Tribunal de Honor

El candidato a la presidencia de la AUF, Arturo Del Campo, no podrá presentarse al Tribunal de Honor de la Asociación Uruguaya de Fútbol para dar su versión de los hechos que lo involucran con la renuncia de Wilmar Valdez en virtud de que actualmente no ejerce ningún cargo como dirigente de fútbol.



Del Campo, que consideraba someterse a un Tribunal de Ética a los efectos de que este órgano juzgara si su proceder había sido o no el correcto, choca con dos inconvenientes. El primero es que por los actuales estatutos de la AUF no hay ningún Tribunal de Ética, el que sí podría surgir cuando los dirigentes aprueben los nuevos estatutos. Igualmente, ese no es el escollo más complejo de sortear, dado que en la AUF existe el Tribunal de Honor, de similares funciones al de Ética.

El problema es que este órgano exclusivamente tiene competencia respecto a acciones de dirigentes que están dentro del fútbol y hoy Del Campo no ostenta ningún cargo.



Tomando como referencia exclusiva lo que dice el articulado del Tribunal de Honor, queda claro que "ejercerá el poder disciplinario sobre todos los dirigentes del fútbol, cualquiera fuere la entidad u órgano en que actúe".