Del Campo: "No me parecería mal que se suspenda la elección"

Arturo Del Campo, uno de los dirigentes que se postula a la presidencia de la AUF, anticipó que irá "hasta el fondo" en el tema de los audios que le hicieron llegar sobre Wilmar Valdez y dejó en claro que si hoy "se toma la decisión de suspender la elección no me parecería mal".



Si bien no reveló que tenga la decisión tomada de bajarse de la candidatura, Del Campo sostuvo en el programa "Para Empezar el Día" (Radio Oriental): "Me parece que no están dadas las condiciones para la elección. No me gusta esto que está pasando, veo con desagrado todo, mucha gente de mi entorno me está diciendo que no me meta en esto".



Para el dirigente que tenía la intención de retornar al fútbol uruguayo lo que ocurrió con los referidos audios que le hicieron llegar de Wilmar Valdez "es un tema que se tendrá que aclarar". Razón más que suficiente para que asegurara: "llegado el momento voy a hacer todas las diligencias necesarias para que esto quede muy claro. Lo que pienso es que a mí me han llegado algunas cosas que no las pedí, que no fue una casualidad, por alguna razón se me hicieron llegar esos temas".



Del Campo remarcó que de lo que pudo escuchar, estableció que lo hizo en dos ocasiones, no había ninguna referencia "al presidente Vázquez". "Son cosas de fútbol en audios que se escuchan mal. Según el abogado penal que fui a ver nada de eso ameritaba una denuncia. Lo que pensé es que podía terminar siendo una cáscara de banana, me tiran a mí eso antes de las elecciones, por qué razón. Eso sí, quiero dejar en claro que yo sí voy a ir, no quiero empañar esto, porque no es un tema que me desvele la elección de esta noche, pero personalmente, terminado esto voy a intentar llegar hasta el fondo".



El expresidente de Danubio reconoció que en un comienzo "no le di la trascendencia que pudiera haber tenido. Al recibirlo me quedé muy preocupado, todos me dijeron que hablara con un abogado. Uno de los amigos del fútbol con los cuales yo hablé este tema fue con Julio Ríos. Él me dijo que era amigo de Barrera y fuimos a hablar y no hay más que eso. Nos dijo que no había méritos".



Para Del Campo "la grabación la debe tener mucha gente, no quiero hablar más porque no lo sé. Son grabaciones de todo tipo. No quiero ahondar en detalles, lo que quiero es ser sincero y digo que esto no lo voy a dejar así. Lo voy a considerar seriamente. Voy a volver a hablar con otro abogado. No tengo la idoneidad ni quiero crear un daño, pero a mí me lo hizo llegar una persona y le dije 'me metés en un problema, ¿yo que hago con esto?' Estoy muy tranquilo, lo único que creo es que esto no va a quedar así. No sé que hay detrás".



De su diálogo con Valdez, Del Campo contó: "Me dijo que era todo muy sucio, que sabía de dónde venía. Me aconsejó que me vaya del fútbol, que es un desastre como está todo. Después demoró varios días en tomar esa decisión. Yo no quiero hacer conjeturas".



Finalmente, sobre las elecciones en la AUF opinó: "Me parece que no están dadas las condiciones para la elección. No me gusta esto que está pasando, veo con desagrado todo, mucha gente de mi entorno me está diciendo que no me meta. Me parece que la decisión de bajarse va a tejer otras conjeturas, pero también va depender de los clubes que me fueron a buscar, no quiero fallarles. Eso sí, si hoy se decide suspender no me parecería mal, creo que esto va por otro carril y yo voy a tomar las decisiones que tenga que tomar".