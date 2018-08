"Del Campo le erró políticamente"

"Creo que la asamblea de esta noche debería llamar a un cuarto intermedio por diez días", dijo Leonardo Goicoechea, el presidente de Danubio, quien lamentó a su vez la forma en que actuó Arturo Del Campo con los audios, a pesar de que sabe que "actuó de buena fe".



"Arturo lleva ocho años alejando del fútbol y puede haber perdido un poco la cintura política. Me consulta en muchas cosas, y justo con lo de los audios, no lo hizo. Para esto justo no lo hizo. Yo le hubiera recomendado que se quedara quieto que no hiciera nada. Se guió por otros que lo asesoraron y se equivocó. Le erró políticamente. Arturo no es de actuar de esa forma, como un mafioso. Y sé que no lo hizo de mala fe, pero cometió un error político", lamentó Goicoechea.



"No sé que puede suceder esta noche. Veremos como se van acomodando los zapallos en el carro. Yo creo que deberíamos atender la recomendación de Conmebol y pasar a un cuarto intermedio por diez días", le dijo el titular de los de Danubio a Ovación. Para llamar a un cuarto intermedio se necesita mayoría simple, o sea nueve votos.



Goicoechea confirmó que en caso de que las elecciones se lleven a cabo y el ganador sea Eduardo Abulafia, que a estas horas parece lo más probable, Uruguay perderá su representación en el Consejo Ejecutivo de la Conmebol, porque este cargo solo puede ser ocupado por el presidente. Y como es de público conocimiento, Abulafia no es reconocido por la Confederación porque no presentó los documentos para el examen de idoneidad que se exige.