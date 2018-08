Del Campo admitió que él le hizo escuchar unos audios a Valdez

Arturo Del Campo admitió que él fue quien le hizo oír a Wilmar Valdez uno de los audios en los que, supuestamente, comprometía su imagen como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.



Del Campo, uno de los contendientes que tenía Valdez para las elecciones presidenciales en la AUF, reveló en el programa A Fondo (1010 AM) que una vez en poder de los audios recurrió a destacados abogados para comprobar si los mismos ameritaban la realización de una denuncia penal.



"Hace cinco días atrás me hicieron escuchar unos audios en donde se comprometería un poco la imagen de Wilmar, con el cual yo tuve siempre una excelente relación. Cuando me llega, yo estaba con un grupo de amigos del fútbol, a través de una persona que hace más de siete años que yo no veía, me sorprendió", admitió Del Campo.



El expresidente de Danubio reveló que de manera inmediata realizaron consultas para tratar de descifrar de qué se trataba y agregó: "Hablamos con un abogado destacadísimo de este país, quien me aconsejó que consultara con un abogado penal".



El paso siguiente fue el de "hablar con el doctor Jorge Barrera en carácter de profesional. Le transmitimos el tema y él nos dijo que eso no ameritaba una denuncia penal".



Según Del Campo la consulta se realizó porque se vieron "inmiscuidos en ese tema" y en caso de ameritarlo sin dudarlo "hubiésemos hecho una denuncia". "El consejo suyo fue: 'de esto no se desprende nada y sería bueno que ustedes hablen con él y lo pongan al tanto'. Y es lo que hicimos".



Al momento de narrar la forma en la que fue planteado el tema, Del Campo contó: "Mirá Wilmar nos llega esto, no sabemos lo que hay atrás, esto no es casualidad, no es gratuito, acá por alguna razón y sin haberlo pedido nos llega esto algunos días antes de la elección".



De acuerdo con lo que siguió explicando el candidato a las elecciones en la AUF, Valdez les explicó que no veía nada complicado en eso. "Nos dijo que estaba en conocimiento del tema, la reunión quedó en nada. Hablamos con el abogado que insistió que por ahora no había méritos".



Tras ese encuentro, siguiendo con la narración de los hechos que Del Campo hizo en A Fondo, "Wilmar siguió actuando en su carácter de candidato, lo que pudo suceder después, porque este tema viene por otro lado que no podemos descifrar, es que a lo mejor hubo otros audios y creo que tiene que ser Wilmar el que hable de ello".



Del Campo remarcó que desde su punto de vista dieron todos los pasos "que haría una persona de bien". Es más, aseguró que en el diálogo sostenido con Valdez se le dejó en claro que si se consideraba que ameritaba una denuncia penal "no hay amistad que valga".



Asimismo, el dirigente subrayó que aunque se ha hablado de muchas grabaciones, "lo que nosotros escuchamos no amerita una denuncia y así lo dijo el doctor Barrera. Quizás fuimos utilizados por alguien, no lo sé, el tiempo dirá. Estoy tranquilo en este tema, no me gustó, enturbió un poco la campaña y son de las cosas que al fútbol le hacen mucho daño. Y eso hace pensar si este es el fútbol que yo conocía de antes o si se ha ido deteriorando todo de una manera que, sinceramente, te hacen reconsiderar si se puede hacer algo por el fútbol".