Los campeones prematuros

Es cierto que la China Cup es un torneo nuevo y que no tiene mucho renombre pero de todas maneras es reconocido por la FIFA y eso lo hace valioso para quienes lo juegan y sobre todo para quienes lo ganan como es el caso de Uruguay, que superó a Gales y se alzó con el trofeo.



Si uno analiza detalladamente el plantel de Oscar Washington Tábarez se encuentra con jugadores de experiencia y que ya han incluso levantado copas con la Celeste, como la Copa América 2011. Pese a ello, también Uruguay ha sufrido un importante recambio que es lo que lleva a que hoy se puedan encontrar muchos jugadores jóvenes dentro de la nómina.



La gran mayoría de ellos han disputado pocos partidos con Uruguay, algunos incluso menos diez mientras que otros apenas superan esa cifra, aunque ya conocen lo que es levantar un trofeo con Uruguay.



Si se toma en cuenta el once inicial con el que la Celeste salió en busca del trofeo ante Gales, se encuentra que tres de ellos no han superado la decena de juegos con la mayor. Estos son lo casos de Guillermo Varela (3), Diego Laxalt (5) y Rodrigo Bentancur (6). Por otro lado está Nahitan Nández que pese a superar esa cantidad lo hace apenas, ya que tiene 11 partidos con la selección mayor.



Si uno pasa a los suplentes se encuentra que hay dos jugadores en situaciones similares y son los dos casos de Lucas Torreira (2) y Maximiliano Gomez (3) quienes también hace poco que están en la selección pero que en China ya descubrieron lo que es salir campeón con la Celeste en el pecho y forman parte de este grupo de campeones prematuros.