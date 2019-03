Campeones en China y con orgullo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras los jugadores de Uruguay se preparan para recibir las medallas por haber ganado la China Cup, mi hijo de 17 años me dice. “Van a festejar haberle ganado a Tailandia y Uzbekistán. ¡Siete goles en dos partidos, hicieron!”. El tono de reproche me hizo caer en que los de su edad, y ni que hablar los menores, están malacostumbrados.

El exitoso proceso Tabárez ha generado en los más jóvenes la sensación de que estar en el top 10 del Ranking FIFA es lo normal. Y bienvenido sea ese sentimiento, porque no deja de ser de orgullo. Claro que también pone el listón muy alto y cuando lleguen las verdes no estarán preparados. Yo, que estoy más cerca de cumplir los 50, quiero advertirle a las nuevas generaciones que esto no siempre fue así y que por eso deben valorarlo en su justa medida.

No olvido el 22 de diciembre de 1998, cuando en la época quizá más oscura de la Celeste fuimos a jugar a San Sebastián y perdimos 5-1 con la selección de Euskadi, es decir contra un combinado regional. Eso tampoco era lo normal, pero sí ocurrió. Terminamos en el puesto 76 del ranking, bajando 29 lugares en un año, para transformarse en la peor figuración histórica de Uruguay en ese escalafón. Ojalá sea dentro de mucho tiempo o nunca, pero cuando vuelvan los malos tiempos, entonces sí valoraremos lo que esta selección está haciendo. Entonces, ¿por qué no disfrutarlo ahora? Animémonos todos.