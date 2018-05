Campeones celestes

Diego Godín, el capitán celeste y José María Giménez, su compañero de zaga en la selección uruguaya, llegarán a Montevideo la semana próxima y encararán la preparación para el Mundial de Rusia pletóricos. Es que ambos jugaron los 90’ ayer en el partido en el que Atlético de Madrid venció a Olimpique de Marsella por 3 a 0 y se quedó con la Europa League, la tercera en la historia de la institución colchonera. Como en 2010 (ante el Fulham) y 2012 (frente al Athletic de Bilbao), el equipo rojiblanco volvió a reinar en la segunda competición de clubes de Europa, que en 2010 cambió su nombre y que en realidad es la antigua Copa de la UEFA.



Es la segunda Europa League para Godín, quien junto al “Cebolla” Cristian Rodríguez estuvo en la campaña 2011-2012 cuando los colchoneros superaron al Athletic de Bilbao que entrenaba Marcelo Bielsa en la final por 3 a 0. A los de Madrid ya los dirigía Diego Simeone.

Godín y "Josema" son campeones con el Atlético de Madrid Godín y "Josema" son campeones con el Atlético de Madrid MIRA TAMBIÉN Video Godín y "Josema" son campeones con el Atlético de Madrid

Griezmann, una suerte de francés-uruguayo, condujo ayer al Atlético con su doblete a la consecución de un nuevo título europeo en Lyon tras sufrir demasiado en el inicio. Y Gabi, el capitán de los rojiblancos sentenció el partido frente a un Marsella que se vino abajo tras la lesión de Payet.



Griezmann dejó de lado la tormenta mediática en la que está envuelto por su posible pase al Barcelona y fue el héroe de la noche con sus dos tantos a los 21’ y 49’.



Fue la final de Griezmann. Si tenía alguna deuda pendiente con las finales, se las cobró con una actuación sobresaliente. Su segundo gol fue de un verdadero crack. Se la picó por encima a Mandanda, tras esperar el momento preciso. Luego de la actuación que le cupo en esta final, los hinchas colchoneros le ruegan que no se vaya. Y aunque a Atlético de Madrid aún le queda un partido por la Liga ante Eibar, con los dos goles de ayer si el delantero francés se va a Barcelona como se afirma, se despidió de la mejor manera.



“Cuando me fui de mi casa a los 14 años fue para conseguir títulos, para disfrutar de noches como ésta”, dijo Antoine. “No sé si es sangre fría en la definición o confianza, el caso es que he podido ayudar al equipo a conseguir este título”, agregó el francés tras el título.



El tercer gol fue de Gabi. El capitán rojiblanco reconoció que se tragaba sus palabras sobre la Europa League luego de haber dicho que el torneo que ganó ayer era una “mierda” cuando los de Simeone cayeron a la segunda competición europea. “Ahora me tengo que tragar mis palabras. Las dije en un momento muy difícil para todos”, reconoció.



Fernando Torres entró en el minutos 90’ para sustituir a Griezmann. En realidad, Simeone lo mandó a la cancha para que se despidiera levantando la copa, la que Gabi le cedió apenas se la entregaron. “Tenía pensado que fuera natural, emotivo, y no hay mejor manera de despedirse del Atlético que levantando el título. Se lo merece más que nadie”, dijo Gabi sobre el “Niño”. Torres ganó todo con Liverpool, Chelsea y la selección española, pero aún no había conseguido nada con el Atlético. Y lo hizo en su última oportunidad.



Las Europa League de Atlético Madrid suelen ir de la mano de los uruguayos. Ayer hubo dos celestes campeones. Y basta recordar que en la primera que consiguieron el 12 de mayo de 2010 ante el Fulham inglés los españoles se impusieron 2-1 y el segundo gol lo hizo Diego Forlán cuando ya se venía la prórroga.