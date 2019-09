Campeonato Uruguayo: conocé el fixture del Torneo Clausura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Torneo Clausura comenzará el sábado 14 de septiembre y le dará inicio al último torneo corto del año en el Campeonato Uruguayo 2019. Como es de esperarse, cada equipo buscará sus distintos objetivos: algunos aspiran a la Anual, otros a meterse en copas internacionales y otros a no descender.

A su vez, es un momento del año en el que hincha de cada club vive los partidos con mucha intensidad y por eso, a continuación, cada uno de los simpatizantes de los 16 equipos de Primera División podrá seguir el fixture del Torneo Clausura:

FECHA 1.

- Danubio vs. Cerro Largo

- Plaza Colonia vs. Boston River

- Cerro vs. Racing

- River Plate vs. Wanderers

- Nacional vs. Liverpool

- Fénix vs. Juventud

- Progreso vs. Rampla Jrs.

- Peñarol vs. Defensor Sp.

FECHA 2.

- Cerro Largo vs. Defensor Sp.

- Rampla Jrs. vs. Peñarol

- Juventud vs. Progreso

- Liverpol vs. Fénix

- Wanderers vs. Nacional

- Racing vs. River Plate

- Boston River vs. Cerro

- Danubio vs. Plaza Colonia

FECHA 3.

- Plaza Colonia vs. Cerro Largo

- Cerro vs. Danubio

- River Plate vs. Boston River

- Nacional vs. Racing

- Fénix vs. Wanderers

- Progreso vs. Liverpool

- Juventud vs. Peñarol

- Defensor Sp. vs. Rampla Jrs.

FECHA 4.

- Cerro Largo vs. Rampla Jrs.

- Juventud vs. Defensor Sp.

- Liverpool vs. Peñarol

- Wanderers vs. Progreso

- Racing vs. Fénix

- Boston River vs. Nacional

- Danubio vs. River Plate

- Plaza Colonia vs. Cerro

FECHA 5.

- Cerro vs. Cerro Largo

- River Plate vs. Plaza Colonia

- Nacional vs. Danubio

- Fénix vs. Boston River

- Progreso vs. Racing

- Peñarol vs. Wanderers

- Defensor Sp. vs. Liverpool

- Rampla Jrs. vs. Juventud

FECHA 6.

- Cerro Largo vs. Juventud

- Liverpool vs. Rampla Jrs.

- Wanderers vs. Defensor Sp.

- Racing vs. Peñarol

- Boston River vs. Progreso

- Danubio vs. Fénix

- Plaza Colonia vs. Nacional

- Cerro vs. River Plate

FECHA 7.

- River Plate vs. Cerro Largo

- Nacional vs. Cerro

- Fénix vs. Plaza Colonia

- Progreso vs. Danubio

- Peñarol vs. Boston River

- Defensor Sp. vs. Racing

- Rampla Jrs. vs. Wanderers

- Juventud vs. Liverpool

FECHA 8.

- Cerro Largo vs. Liverpool

- Wanderers vs. Juventud

- Racing vs. Rampla Jrs.

- Boston River vs. Defensor Sp.

- Danubio vs. Peñarol

- Plaza Colonia vs. Progreso

- Cerro vs. Fénix

- River Plate vs. Nacional

FECHA 9.

- Nacional vs. Cerro Largo

- Fénix vs. River Plate

- Progreso vs. Cerro

- Peñarol vs. Plaza Colonia

- Defensor Sp. vs. Danubio

- Rampla Jrs. vs. Boston River

- Juventud vs. Racing

- Liverpool vs. Wanderers

FECHA 10.

- Cerro Largo vs. Wanderers

- Racing vs. Liverpool

- Boston River vs. Juventud

- Danubio vs. Rampla Jrs.

- Plaza Colonia vs. Defensor Sp.

- Cerro vs. Peñarol

- River Plate vs. Progreso

- Nacional vs. Fénix

FECHA 11.

- Fénix vs. Cerro

- Progreso vs. Nacional

- Peñarol vs. River Plate

- Defensor Sp. vs. Cerro

- Rampla Jrs. vs. Plaza Colonia

- Juventud vs. Danubio

- Liverpool vs. Boston River

- Wanderers vs. Racing

FECHA 12.

- Cerro Largo vs. Racing

- Boston River vs. Wanderers

- Danubio vs. Liverpool

- Plaza Colonia vs. Juventud

- Cerro vs. Rampla Jrs.

- River Plate vs. Defensor Sp.

- Nacional vs. Peñarol

- Fénix vs. Progreso



FECHA 13.

- Progreso vs. Cerro Largo

- Peñarol vs. Fénix

- Defensor Sp. vs. Nacional

- Rampla Jrs. vs. River Plate

- Juventud vs. Cerro

- Liverpool vs. Plaza Colonia

- Wanderers vs. Danubio

- Racing vs. Boston River

FECHA 14.

- Cerro Largo vs. Boston River

- Danubio vs. Racing

- Plaza Colonia vs. Wanderers

- Cerro vs. Liverpool

- River Plate vs. Juventud

- Nacional vs. Rampla Jrs.

- Fénix vs. Defensor Sp.

- Progreso vs. Peñarol



FECHA 15.



- Peñarol vs. Cerro Largo

- Defensor Sp. vs. Progreso

- Rampla Jrs. vs. Fénix

​- Juventud vs. Nacional

- Liverpool vs. River Plate

- Wanderers vs. Cerro

- Racing vs. Plaza Colonia

- Boston River vs. Danubio