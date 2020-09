Campaña, Silva y Muñoz: la situación de los tres aspirantes a ocupar el arco de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Habrá Eliminatorias nomás en octubre. El jueves 8 está marcado ya en el calendario como el día en que Uruguay hará su debut en el camino hacia Catar 2022. Chile será el primer rival y luego vendrá Ecuador. El cuerpo técnico celeste dio a conocer ayer la lista de 26 reservados del exterior, con la ausencia de Edinson Cavani que en principio puso nervioso a más de uno, pero que tiene una explicación.

El maestro Óscar Tabárez en alguna ocasión no ha convocado a futbolistas que tenían una prolongada inactividad, pero siempre hay excepciones que confirman la regla. Y en el caso del “Matador” es lógico que se haga. Su último partido fue el 11 de marzo, en el triunfo 2-0 sobre Borussia Dortmund por Champions League y en el que estuvo los 90’ en cancha. Cuando llegue el juego con Chile habrán pasado, entonces, casi siete meses desde su última presencia, pero ¿quién se va a privar de contar con un jugador tan desequilibrante?

En este caso la cuestión de su ausencia en la lista de reservados no pasa por su falta de fútbol o por su estado físico, sino porque simplemente no hay club al cual enviarle la reserva, porque Cavani no renovó contrato con Paris Saint-Germain y al menos hasta ayer, cuando se envió la lista, no tenía equipo.

La pregunta que surgió fue: ¿y qué pasa si Cavani firma con un club antes del 5 de octubre, día en que cierra el mercado europeo? La pregunta se le trasladó a la AUF y la respuesta fue clara: como no está reservado, la institución que lo contrate se puede negar a cederlo. De cualquier manera, se da por descontado en el ámbito de la selección que, en caso de que Cavani se incorpore a un equipo, aclararía que si llega la convocatoria de la Celeste viajará para estar.

Aclarada esta situación del “Matador” —que el propio Tabárez dijo le genera cierta preocupación—, la principal interrogante parece ser quién ocupará el arco celeste.

El interrogante no es sencillo por varios motivos. Con Fernando Muslera (el titular indiscutido desde 2009) fuera de acción hasta el año próximo producto de la fractura de tibia y peroné que sufrió en junio, el primer suplente es Martín Campaña y el segundo Martín Silva. Fue reservado en esta ocasión también Rodrigo Muñoz, quien fue el tercer arquero (detrás de Silva) en el Mundial de Brasil 2014.

Sin embargo, Campaña (31 años) no ataja desde el 14 de marzo, en el 1-0 de Independiente sobre Vélez Sarsfield por la Copa de la Superliga. Fue quien ocupó el arco en el último amistoso de la Celeste, ante Argentina (2-2) en noviembre pasado.

Silva y Muñoz sí están en actividad en Paraguay. El “Flaco” jugando para Libertad y “Popi” para Cerro Porteño. Incluso mañana se enfrentarán.

Cualquiera de los tres podría atajar y Tabárez seguramente elegirá por cómo los vea Celso Otero cuando los tenga entrenando.

Con la primera reserva de Diego Rossi como novedad, Uruguay ya empieza a pensar en Chile, Ecuador y sobre todo en llegar a Catar en 2022.