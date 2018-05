Una campaña con #SangreAurinegra

En el partido que Peñarol disputará el próximo domingo 20 de mayo ante River Plate en el Campeón del Siglo, los jugadores carboneros ingresarán a la cancha con una camiseta de mangas dispares.



La camiseta busca simbolizar el brazo expuesto o la camiseta remangada de una persona cuando va a donar sangre y una partida limitada de la casaca se sorteará entre quienes participen.



Desde Peñarol quieren transmitir que: "Vestir la camiseta de Peñarol genera orgullo, respeto, pasión y responsabilidad, los mismos sentimientos que al donar sangre y ayudar a salvar una vida".



Cómo participar:

Participarán del sorteo de la partida limitada de camisetas e invitaciones a ver los partidos de local por el Torneo Intermedio en la tribuna Henderson, aquellos que suban a redes sociales su foto del certificado de donación acompañado por el hashtag #SangreAurinegra.

Requisitos para ser donante:

- Tener más de 18 años y menos de 65

- Pesar más de 50 KG

- Tener la cedula vigente y en buen estado

- Tener al menos 4 horas de ayuno

- No haber donado sangre en los últimos 3 meses para hombres y últimos 4 para las mujeres

- No ser hipertenso (presión alta)

- No haber tenido hepatitis luego de los 10 años de edad