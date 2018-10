Martín Campaña se fue indignado con el penal que no le cobraron a Independiente

Independiente perdió 3-1 con River y no pudo meterse entre los cuatro mejores de América. Si bien el "Millonario" terminó demostrando su superioridad en el segundo tiempo, la polémica quedó instalada por el penal que no le cobraron al "Rojo" cuando el partido no tenía goles.

"Fue raro. Nos hubiese gustado que revisara la jugada y que después decida él, pero ni siquiera fue a ver qué había pasado. Estas cosas son raras y no le hacen bien al fútbol", dijo el arquero.

"Prefiero quedarme con un error del árbitro y no por algo de la tecnología. En ediciones anteriores nos pasó en contra, hoy otra vez nos volvió a pasar, pero no perdimos por el VAR. Nos da impotencia porque perdimos por errores nuestros y pagamos muy caro algunos detalles", agregó.

La jugada de la polémica: