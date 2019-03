“La camiseta nos exige ganar”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 7 de febrero llegó a Montevideo y 15 días después se metió en el equipo titular de Peñarol para no salir más.

Cristian Lema se ganó su lugar en la zaga del equipo y con el paso de los partidos se siente cada vez mejor buscando el objetivo de volver a ser el que brilló en Belgrano de Córdoba.

-¿Cómo te sentís en Uruguay?

-Muy bien, estoy muy contento porque es parecido a Argentina y la verdad que con el grupo que hay en Peñarol me siento feliz, ya que no siempre se encuentra un plantel tan bueno desde todo punto de vista.



-¿Qué conocías del fútbol uruguayo?

-Miraba a los equipos en las copas internacionales y sabía bastante porque tuve siempre compañeros uruguayos. Los últimos fueron Jonathan Ramis y Santiago Martínez, que hoy está en Wanderers y cuando se enteró que venía a Uruguay me escribió.



-¿Te sorprendió o te llamó la atención algo de acá?

-El nivel de juego de varios equipos. Todos los partidos son complicados, los rivales van al choque siempre. El otro día Liverpool jugó muy bien, me sorprendió porque le puso mucha intensidad en los 90 minutos y a pesar de la expulsión que sufrió, siempre buscó el gol. Eso nos dice a nosotros que nunca debemos dejarnos estar ni aflojar, porque cualquiera le puede ganar a cualquiera. Nadie te regala nada.



-¿Para hacer tu juego te sentís cómodo?

-Sí, me siento bien. Necesitaba partidos porque hacía tiempo no jugaba. Venía sin ritmo. En los primeros partidos de esta temporada sentí esa falta de fútbol, pero ahora cada vez me voy sintiendo mejor. El domingo creo que tuve un buen partido, pero en los anteriores trataba de manejar mi falta de ritmo no exigiéndome tanto a lo largo de todos los 90 minutos, administrando la intensidad cuando se podía y también cuando lo permitía el partido, porque a veces no se puede, pero la idea es seguir mejorando cada semana.



-¿Y cómo fue llegar, debutar a los 15 días y ganarte tu lugar en la zaga?

-Yo trato siempre de cumplir con lo que me pide el entrenador y desde que llegué me sentí muy cómodo en todo sentido. Me toca jugar al lado de “Tito” (Fabricio Formiliano), un tipo ordenado y muy aplicado. Nos hablamos bastante y eso nos facilita mucho la tarea a los dos.



-¿Qué es lo que más te gusta de la idea que propone Diego López?

-Me gusta que quiera ser siempre protagonista y llevar esa idea a cabo sin importar el rival, más allá de que a veces hay que tener ciertas precauciones dependiendo del equipo a enfrentar, pero Diego siempre prioriza su idea y eso habla de una identidad de juego. En Quito la pudimos mostrar por momentos, porque más allá de la altura y un rival que nos exigió mucho, el equipo se soltó por momentos y los tuvimos contra las cuerdas. Fallamos algunas oportunidades de gol y eso lo terminamos pagando caro porque en la Copa Libertadores esos detalles te terminan definiendo un resultado o una clasificación. Más allá del resultado, en Ecuador hicimos muchas cosas buenas cuando a veces por perder muchos se creen que no hiciste nada. Yo creo que trabajando esos detalles y mejorando, sin errores en los partidos que se nos vienen, podemos sacar resultados importantes, que es a lo que realmente aspiramos.



-¿Qué aspectos se tienen más en cuenta ahora para recibir a San José?

-En estos dos días de la semana se hizo hincapié en la recuperación y también seguimos preparando el otro partido que nos queda por jugar en la altura. Pensando en mañana, la idea es mantener nuestra filosofía de juego, atacar, ser los protagonistas y tratar de concretar las chances porque sabemos que no podemos fallar. Ya sufrimos mucho la falta de contundencia y no podemos darle vida a los rivales, así que debemos ser contundentes en ese sentido porque -como decía- son detalles y si fallás, lo pagás caro en la Copa.



-¿Qué significa jugar la Libertadores con Peñarol?

-Yo ya había jugado la Sudamericana con Belgrano, pero la Libertadores es diferente. Peñarol tiene que salir a ganar en donde sea porque así lo marca su historia. Lo que tenemos que hacer es saber llevar a cabo nuestra idea. Mañana tenemos una gran chance en nuestra cancha y estamos todos ilusionados. Necesitamos ganar para mantener viva la esperanza de clasificar porque la camiseta de Peñarol te lo exige. Sabemos que empatar para un club grande como este es perder y estando acá la responsabilidad se siente, pero también lo tomamos como un desafío muy lindo. Tenemos que rendir en todos los partidos.



-¿Qué te falta para ser el Cristian Lema que supo brillar en Belgrano de Córdoba?

-Confianza. Yo creo que todo pasa por ahí. La perdí al no tener continuidad y ahora la estoy recuperando. La confianza es todo y con el paso de los partidos la voy teniendo. Quiero seguir creciendo para aportarle mi granito de arena al equipo y poder ser el de antes.