Va con camiseta amarilla

Finalmente el mirasol saldrá hoy al Hernando Siles de La Paz con camiseta y short amarillo (de la nueva indumentaria del la marca Puma) y medias negras, pese a que la idea de Peñarol era no mezclar equipaciones. Por esa razón trajo las tres (la rayada, la amarilla y la gris) a Bolivia.



Se hizo la gestión ante Conmebol, pero no hubo aceptación por parte de las autoridades. Se sabía que era prácticamente imposible jugar con la tradicional, porque para eso debía cambiar el local, pero se proponía jugar todo de amarillo o todo de gris. Sin embargo, las autoridades de la Conmebol optaron quizás por la opción menos estética.



The Strongest, en tanto, jugará con su indumentaria tradicional: camiseta a rayas amarillas y negras, short negro y medias amarillas.