Un solo camino: ganar o ganar, de la manera que sea

No hay tiempo para tropiezos, pero lo bueno para Peñarol es que para conseguir el bicampeonato Uruguayo depende de sí mismo. Incluso está en sus manos la posibilidad de quedarse con las dos tablas, tanto la del Clausura como la de la Anual.

Sin embargo, para llegar en esa condición a la definición con Nacional no le queda otra que ganar estas cinco finales.

Ante Rampla, esta tarde desde las 18.00 horas en el Centenario tendrá la primera. Tal vez, al menos en los papeles, la que se presenta como la más accesible. Pese a ello, en Los Aromos no quieren confiarse ni subestimar a nadie. Acaso los únicos puntos que dejaron en este certamen fueron en los empates contra Racing y Torque. “Todos los equipos compiten por algo, sea descenso o copas, y hace que todo sea muy competitivo. Hay que estar preparados y hacer las cosas de la mejor manera para apuntar a lo más alto. Es un partido complicado, como todos, no hay ninguno fácil. Estamos estudiando sus características, buscar qué podemos aprovechar y planificando para tener un buen desempeño”, señaló Lucas Hernández.

“Rampla será un rival muy complicado y no nos podemos descuidar”, recalcó el lateral izquierdo.

Con las ausencias obligadas de Guzmán Pereira y Cristian Rodríguez, ambos suspendidos, el aurinegro tendrá el difícil desafío de demostrar que puede revolvérselas para jugar sin dos de sus principales armas. Armará un mediocampo nuevo y allí, al menos desde el inicio, estará puesta la lupa.

“Nos falta nuestro doble cinco y cuesta un poco el reemplazo, pero a los compañeros que les toque jugar van a estar a la altura. Ya lo han demostrado, saben a lo que jugamos y eso es importante”, avisó el “Zurdo”.

Rival. Si Peñarol tiene bajas importantes para este encuentro, qué queda para Rampla. El “Picapiedra” cuenta con cuatro grandes ausencias: tiene desgarrado a Cristian Olivera, a Diego Martiñones con una contractura en el cuádriceps y a Mauricio Felipe en sanidad. Además, no puede utilizar al zaguero Mauro Brasil porque está a préstamo desde el mirasol. “Tienen jugadores arriba que por ahí no son tan conocidos, pero te pueden hacer daño. Hay que estar siempre concentrados y, sobre todo cuando tenemos nosotros la pelota, no dejarlos solos. Es importante para que el rival no genere un contragolpe”, advirtió Diego López.

El entrenador, que no quiso revelar el equipo inicial, señaló que “tenemos que mejorar sobre todo cuando tenemos la pelota. Tenemos que ser más rápidos a la hora de pasar la mitad de la cancha. La velocidad de la pelota hace la diferencia”, añadió el “Memo”.

El equipo del “Tola” Antúnez hoy aparece fuera de la zona de descenso, pero solo supera a tres equipos: Racing, Atenas de San Carlos y Fénix. Estos dos últimos acompañarían en este momento a El Tanque Sisley a la Segunda División.

Rampla no consigue sumar de a tres desde la sexta fecha del Clausura, cuando superó como visitante por 4 a 3 a River Plate. Si puede llevarse al menos un punto hoy, sería clave para acercarse al gran objetivo de poder mantener la categoría.

Las claves

El lateral: Se mantiene la duda sobre quién estará por el sector derecho: Ezequiel Busquets o Govianni González. El exjugador de River ya se recuperó de su desgarro y podría volver a tener minutos pensando en el encuentro clásico con Nacional.

El medio: Sin Guzmán Pereira, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, ingresará Gonzalo Freitas. Habrá que ver cómo se siente en este rol. Desde que llegó al club jugó como volante mixto. Hoy tendrá la responsabilidad de estar más participativo en la marca.



Festeja en cancha los 127

La postergación de la fecha el fin de semana pasado por las lluvias hizo que Peñarol recién celebre hoy en cancha el aniversario número 127 del club. Por ese motivo, los jugadores saldrán a la cancha con una camiseta edición especial, algo ya habitual en la institución en estos últimos años. ¿Cómo le fue al equipos en los anteriores festejos de cumpleaños? Hay buenos y malos antecedentes. El año pasado, por ejemplo, el aurinegro sacó un ajustado triunfo contra Juventud por 1-0 con gol de Cristian Palacios. En 2016, perdió por 1-0 casualmente también frente al conjunto pedrense. En 2015 recibió un cachetazo al ser vapuleado por River Plate. Perdió 4-0 y dejó una pobrísima imagen. En el año 2014 venció a River por 3-1 y en 2013 igualó 1-1 frente a Wanderers. Casi dos semanas después, desde las tribunas bajará el clásico cántico: “¡Que los cumplas feliz, que los cumplas carbonero, que los cumplas feliz!”.

La ficha

Rampla Juniors vs. Peñarol



Estadio: Centenario



Hora: 18.00



TV: VTV.



Árbitro: Daniel Fedorczuk. Asistentes: Miguel Nievas y Eduardo Aguirre. Cuarto árbitro: Antonio García.



Rampla Juniors (probable): R. Odriozola; A. Furia, G. Rizzo, E. Martínez, C. Cándido; J. Galli, G. Díaz, N. Rocha, H. Dorrego; J. Lalinde y M. Rigoleto. DT: Julio César Antúnez.



Peñarol (probable): K. Dawson; E. Busquets o G. González, F. Formiliano, C. Rodríguez, L. Hernández; A. Canobbio, G. Freitas, I. Lores, F. Estoyanoff; L. Viatri y G. Fernández. DT: Diego López.