El camino menos deseado

Cuando se empieza a caminar por el terreno de los agravios personales, cuando se quieren buscar recursos anti estatutarios, lo que se está dejando en evidencia -aunque ese no sea el efecto buscado- es que no se cuenta con el respaldo que se podía desear para terminar con el actual gobierno de la AUF. La cancha empieza a embarrarse y, seguramente, más rastrero será con el paso de las horas porque el viento de cambio no tiene la fuerza deseada.

No le hace bien a la dirigencia transitar por estos caminos. Para empezar, ni Eduardo Abulafia ni Arturo Del Campo necesitan de esta triste colaboración. Por un lado, se trata de un empresario exitoso, que además trabajó muy bien en la Divisional B, y por el otro, de un gran dirigente cuya idoneidad está fuera de discusión por la forma en la que siempre se manejó dentro del fútbol.

Si quieren alejar lo más lejos posible a Valdez de la AUF sería bueno que expongan argumentos concretos y contundentes. Y no pasar horas lucubrando cualquier tipo de artilugio político para desencadenar algo que los estatutos de la AUF no lo permiten. ¿Eso sería una buena forma de iniciar otro ciclo?