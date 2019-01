Camilo Mayada: "Fue algo mágico y lo disfrutamos un montón"

Camilo Mayada, el mediocampista de River Plate que fue protagonista en el gol que le permitió al Millonario dar vuelta la final ante Boca Juniors, destacó que la conquista de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu fue "algo mágico". El jugador uruguayo estableció que todavía no tiene claro cuál será su futuro deportivo y que en enero evaluará la situación.

Mayada sostuvo que en River ha vivido "cuatro años muy intensos, en los que he disfrutado de cosas muy lindas. Mi contrato vence a mitad del próximo año y lo que puedo decir es que el jugador siempre quiere nuevos desafíos, para seguir creciendo. Quizás es momento de evaluar. Pero no tengo apuro, vamos a ver qué pasa".

En diálogo con 100% Deporte (890 Sport) Mayada señaló que por encima de lo económico hay otros aspectos a considerar. También señaló que está tranquilo porque sabe que tanto Marcelo Gallardo como el club cuentan con él. "Por ese lado no me preocupo, porque sé que me valoran. Lo de evaluar pasa por lo que yo quiero, pienso y busco para mi futuro".

El logro en la Copa Libertadores, que lo convirtió en bicampeón del torneo con el Millonario, le permitió recibir una gran recompensa después de la frustración que recibió por la suspensión que le aplicó Conmebol (por un control positivo en un antidopaje). "En lo deportivo lo supe pasar muy mal con la suspensión y esto es el premio a no haber bajado los brazos. Se dio y tengo que ser un agradecido a la vida".

En lo que refiere a su participación en el partido ante los xeneizes, la jugada del gol y la consagración continental, el integrante de las selecciones uruguayas comentó: "Son momentos únicos, poder participar en la jugada del gol es inolvidable. Quizás lo ideal hubiese sido jugarlo en el Monumental, dar la vuelta con toda nuestra gente, pero haber tenido la posibilidad de salir campeón en ese estadio también fue único. Lo vivimos todos así y lo disfrutamos un montón. Fue algo mágico".

Mayada siguió estableciendo que la celebración fue extensa. "Los hinchas de River se quedaron mucho tiempo dentro del Bernabéu y nosotros tratamos de devolverles ese sacrificio grande que hicieron por llegar allí. Nos quedamos bastante rato con ellos".

El festejo con la bandera de Uruguay ya estaba previsto de antemano, como pasó en 2015. "Mi familia y un amigo ya sabían lo que quería hacer. La fui a buscar porque estaba representando al país y estoy muy contento de hacerlo".

En lo que respecta al abrazo final que se dio con Nahitan Nández, indicó: "Le di un abrazo sentido, de corazón. Jugó un gran partido y para mí fue de los mejores de la cancha. Le dije que me daba tristeza por él, pero que esto era fútbol y que es un placer tenerlo de compañero en la Selección. Lo que jugó engrandece más su figura".