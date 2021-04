Camilo Cándido: "Estoy en uno de mis mejores momentos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Camilo Cándido tuvo ayer a la tarde su primer entrenamiento en Nacional y lo disfrutó. Uno de los laterales más destacados de la pasada temporada en el Uruguayo dio un paso más y llegó a los tricolores, donde buscará quedarse con la titularidad.

“Individualmente en Liverpool tuve uno de los mejores momentos de mi carrera, estoy en mi mejor momento y pienso que eso ayuda al funcionamiento del equipo. Ahora a seguir creciendo obviamente”, comentó a Nacional TV.

“Tenía charlas con mi representante y quería que se cerrara. Uno se da cuenta que está haciendo las cosas bien y pueden llegar oportunidades importantes como esta. Es una linda chance y hay que afrontarla con la mayor responsabilidad”, agregó el lateral izquierdo de 25 años.

Sobre sus primeras impresiones de Nacional y la Ciudad Deportiva de Los Céspedes, Cándido dijo: “Me han tratado muy bien, las instalaciones están bárbaras, es primer mundo y hay que disfrutarlo”.

A su vez, ya tuvo un diálogo con el entrenador Cappuccio. “Estuve hablando con Alejandro, sé que es un técnico que le gusta el trabajo, es un apasionado del fútbol y no tengo dudas que nos va a llevar a grandes cosas. Me dejó tranquilo y me felicitó por el campeonato que hice”, comentó.

“Habrá esa competencia sana entre nosotros, buscaremos generar un grupo humano divino, que no tengo dudas que lo hay, y que podamos lograr los objetivos. Hay un plantel largo y bueno, nos vamos a ayudar entre todos. El que está jugando va a hacer el doble de esfuerzo para seguir y el que viene atrás hará el triple de esfuerzo que el que está jugando”, analizó el defensa que tendrá una puja por el puesto con Agustín Oliveros y Christian Almeida, aunque ellos dos también pueden jugar como zagueros a diferencia del recién llegado de Liverpool, que es un lateral con mucha llegada al campo rival y que se hace fuerte en la marca, en el uno contra uno.