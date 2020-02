Los cambios de Orfila fueron clave para conseguir el triunfo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Defensor Sporting no le ganaba a Peñarol desde el 8 de julio de 2017, en aquel recordado partido en el Campeón del Siglo por el Torneo Intermedio. Los violetas, dirigidos entonces por Eduardo Acevedo ganaron 3 a 2 a pesar de que terminaron jugando con nueve hombres.

Pues bien, seguramente, los hinchas violetas tampoco olvidarán el juego de ayer en el estadio Franzini. En el que el equipo de Alejandro Orfila dio vuelta el resultado y venció a los carboneros por 2 a 1.

Y vaya si el técnico tuvo que ver en la victoria porque los tres hombres que ingresaron desde el banco fueron fundamentales para conseguir el triunfo.

cumplió Un partido especial para Rojo El partido de ayer era especial para Rodrigo Rojo, quien enfrentó a quienes fueron sus compañeros hasta hace dos meses. Antes del partido fue a saludar al banco de suplentes aurinegro, pero luego se metió en el juego y rindió.

Juan Albín entró en lugar de Gonzalo Nápoli a los 64’ y diez minutos más tarde anotó el gol que cambió el partido. Albín quien tuvo ayer sus primeros minutos y su debut oficial con la camiseta de Defensor Sporting empató el partido tras una jugada, con genialidad incluida, de Pablo López.

Y Orfila había mandado al nacido en Paso de los Toros a los 71’ en lugar de Adolfo Lima y tres minutos después recibió una pelota de Rodrigo Rojo, y se mandó flor de jugada para habilitar a Albín quien mandó la pelota al fondo de la red.

A los 81’ el técnico violeta mandó el tercer cambio a la cancha. Entró Facundo Milán por Diego Coelho. Y fue a Milán a quien le hicieron el penal que él mismo transformó en el gol de la victoria en los descuentos. Fue una decisión suya, porque según explicó Orfila tras el partido, él deja que sean los jugadores en la cancha los que se pongan de acuerdo respecto a quien remata una pena capital.

Y Facundo Milán, el botija de sólo 19 años, tuvo el temple para rematar el penal y darle la victoria a su equipo. La primera en la era Orfila, dado que Defensor Sporting había debutado en el torneo Apertura con un empate frente a Wanderers en el Parque Viera.

sentido Pablo López aguantó hasta el final Después de haber habilitado a Albín para el empate Pablo López se sintió en el posterior. Era notorio porque se masajeaba la zona constantemente, pero aguantó hasta el final del partido

El segundo gol de los violetas fue en los descuentos, pero esto no significó sin embargo que no tuvieran que sufrir un poco más porque aún había tiempo y Peñarol se lanzó con todo en busca de igualar el juego. Y lo hubiera hecho de no ser por una gran atajada con mano cambiada de de Matías Castro, otra de las buenas figuras de los violetas.

Y al final los hinchas que se levantaron para irse cuando por los altavoces del Franzini se anunció que era la hinchada local la que tenía que esperar 20 minutos para salir, se perdieron el triunfo de su equipo. Uno que seguramente también tardarán mucho en olvidar.