Los cambios que se imponen en Nacional para enfrentar a Danubio

Después de dos encuentros interesantes (contra Fénix y frente a Cerro), Nacional no repitió ante Defensor Sporting. Fue un partido en el que le llegaron mucho y de diferentes maneras y donde el arquero Sergio Rochet evitó una posible derrota gracias a su estupendo rendimiento en el Franzini.

Nacional ha tenido dificultades con sus laterales, que a esta altura parece ser el talón de Aquiles del equipo, aunque no hay que centrar todos los problemas en ese lugar de la cancha. Está claro que no es la única falencia que han tenido los tricolores, que no lograron cerrar un partido difícil cuando estaban 1-0 arriba.

Mathías Suárez no ha logrado afianzarse y parece estar sin confianza, mientras que Ayrton Cougo -que venía de tener rendimientos aceptables en los últimos partidos- fue superado a velocidad constantemente por Ignacio Laquintana y Kevin Méndez. Además, ninguno de los dos logró ser protagonista en ataque.

Armando Méndez (que no logró desequilibrar jugando como mediapunta por el sector derecho) podría retornar al lateral en lugar del “Zorrito”, mientras que se podría dar el ingreso de Guzmán Corujo por el jugador nacido en Melo.

En ese caso, Agustín Oliveros pasaría a jugar en el lateral izquierdo que, en definitiva, es para el puesto que lo trajeron en Nacional.



Es que el exjugador de Racing ha sido el más regular en sus actuaciones hablando específicamente de la retaguardia; rindió tanto en la banda como en la zona central de la defensa, y por eso se quedó haciendo dupla de zaguero con Vinicius.

Si bien es cierto que perdió la marca en el gol de Álvaro Navarro, era una jugada compleja de marcar, que se inicia con una avivada del experimentado atacante, sacándose de arriba a su marcador. Incluso contra los violetas Oliveros tuvo mucho protagonismo, ya que es él quien saca una pelota en la línea cuando Rochet ya estaba vencido, además de ganar varios duelos.

Méndez, Corujo, Vinicius y Oliveros podría ser la línea de cuatro para mañana en la búsqueda de un triunfo que posicione a Nacional para el título.