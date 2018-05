Un solo cambio: vuelve Guzmán

Peñarol se apronta para el trascendental choque que tendrá este jueves, desde las 19.15 horas en el Campeón del Siglo, ante The Strongest en el Grupo C de la Copa Libertadores de América. Al equipo de Leonardo Ramos no le queda otra que ganar y esperar que Libertad le dé una mano derrotando a Atlético Tucumán para avanzar a los octavos de final.

Después de la floja actuación del último fin de semana ante Progreso, el aurinegro buscará rápidamente dar vuelta la página. Las buenas noticias para Leonardo Ramos son que los tres futbolistas que arrancaron sentidos en esta semana, llegarán en condiciones para recibir al equipo boliviano. Guillermo Varela, Cristian Rodríguez y Cristian Palacios estarán desde el vamos. Los dos primeros arrastran una contractura en el posterior del muslo que los tiene a maltraer. El “Chorri”, en tanto, terminó ante el “Gaucho” con una paralítica en zona de cuádriceps.

Según lo que trabajó este martes el equipo en Los Aromos, el DT solo realizaría un cambio con el ingreso de Guzmán Pereira por Marcel Novick. El volante surgido en Wanderers no pudo estar por suspensión y lo cierto es que su ausencia se extrañó en un equipo que en los primeros 60 minutos prácticamente no pudo hacer pie.

La novedad más importante pasa por la continuidad de Franco Martínez en zona de volantes. El joven mediocampista, en el cual el cuerpo técnico tiene mucha confianza, volvería a estar desde el inicio pese a que muchos imaginaban el retorno de Agustín Canobbio a la titularidad. Sin embargo, el joven y veloz atacante continuaría entre las alternativas.

La práctica del miércoles será determinante para conocer finalmente qué equipo terminará poniendo “Leo” en cancha. Hasta el momento, el mismo asoma con Kevin Dawson, Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández, Franco Martínez, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez, Fabián Estoyanoff, Maximiliano Rodríguez y Cristian Palacios.

Solo resta conocer qué sistema táctico pondrá el entrenador mirasol. Por un lado está la posibilidad de que Martínez y Pereira conformen el doble cinco y dejen a Estoyanoff, por derecha, y el “Cebolla”, por izquierda, haciendo las bandas. Por otra parte, y tal vez la que más se ajuste a la realidad, es que el “Lolo” arranque unos metros más adelante en un 4-3-3. La necesidad de conseguir sea como sea los tres puntos y ante un equipo que ha mostrado serios problemas a la hora de defender, pueden ser propicios para ese esquema.

El golpazo sufrido en el torneo local ya quedó atrás. En Peñarol solo piensan en la Copa. Saben que no dependen de sí mismos para obtener la tan ansiada clasificación, pero confían en que Libertad irá por los tres puntos y no se conformará con el empate. “Poniéndome en el lugar de ellos, jugando en su casa y con su gente, creo que saldrán a ganar, pero hay algo fundamental en todo esto: que ganemos nosotros”, avisó Fabián Estoyanoff en la previa.

#Peñarol - Lista de jugadores convocados para el partido frente a The Strongest, por la fecha 6 del Grupo C de la Copa Conmebol Libertadores pic.twitter.com/BWieVV7UgW — Prensa Peñarol (@PrensaCAP) 15 de mayo de 2018