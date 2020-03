Cambio en la TV para la Copa Libertadores: por dónde ver a Peñarol y Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Copa Libertadores 2020 tiene este martes el inicio de la fase de grupos con novedades en sus canales de televisación. Además de continuar Fox Sports y Facebook, se une ESPN, algo que afectará a Peñarol y Nacional, los dos clubes uruguayos en el torneo de Conmebol.

¿Por qué sucede esto? Disney, compañía dueña de ESPN, compró a Fox Sports. En el pasado fin de semana en sus pantallas los canales ya mostraban eventos que se podrían ver a través de la otra señal.

El acuerdo hace que las duplas de relator y comentador en algunos partidos sean una mezcla de periodistas de los dos canales. Así es el caso de River Plate, que en el debut contra Liga de Quito tendrá a Miguel Simón en los relatos y a Diego Latorre en los comentarios.

En el caso de los uruguayos, Peñarol que será el primero en salir a escena este martes (21.30) lo hará en las plataformas de ESPN y ESPN play. Nacional el jueves (23.00) estará por ESPN y también en Facebook Watch, que se puede acceder a través de la cuenta de Conmebol.

Martes 3 de marzo



19:00 Defensa y Justicia (Argentina) vs. Santos (Brasil) ESPN & ESPN Play

19:15 Inter (Brasil) vs. Universidad Católica (Chile) Fox Sports 2

21:20 Atlético Paranaense (Brasil) vs. Peñarol ESPN & ESPN Play

21:20 América de Cali (Colombia) vs. Gremio (Brasil) ESPN2 & ESPN Play

21:30 Caracas (Venezuela) vs. Boca Juniors (Argentina) Fox Sports

21:30 Independiente Medellín (Colombia) vs. Libertad (Paraguay) Fox Sports 2

Miércoles 4 de marzo

19:00 Barcelona (Ecuador) vs. Independiente del Valle (Ecuador) ESPN & ESPN Play

19:15 Tigre (Argentina) vs. Palmeiras (Brasil) Fox Sports

19:15 Jorge Wilsterman (Bolivia) vs. Colo Colo (Chile) Fox Sports 2

21:20 Delfín (Ecuador) vs. Olimpia (Paraguay) ESPN & ESPN Play

21:20 Liga de Quito (Ecuador) vs. River Plate (Argentina) ESPN2 & ESPN Play

21:30 Junior (Colombia) vs. Flamengo (Brasil) Fox Sports

21:30 Guaraní (Paraguay) vs. Bolívar (Bolivia) Fox Sports 2

Jueves 5 de marzo



19:00 Estudiantes Mérida (Venezuela) vs. Racing (Argentina) Fox Sports 2

20:50 Binacional (Perú) vs. San Pablo (Brasil) ESPN & ESPN Play

22:55 Alianza Lima (Perú) vs. Nacional ESPN & ESPN Play & Facebook Watch