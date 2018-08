Cambió el mapa político albo

Lo que surgió como un fuerte rumor semanas atrás, se confirmó ayer cuando el propio protagonista dio a conocer la noticia. Álvaro Recoba no será candidato a ser presidente de Nacional en las próximas elecciones de diciembre.

A poco más de cuatro meses del acto eleccionario, esta confirmación del “Chino” cambia rotundamente el mapa político de Nacional, porque hasta el momento era el único candidato que había manifestado públicamente que buscaría ser presidente de los tricolores, en este caso en fórmula con José Fuentes, quien ya fue dirigente de los tricolores.

Precisamente, una de las interrogantes es qué sucederá con el propio Fuentes, quien venía trabajando fuertemente con Recoba. ¿Igualmente buscará entrar en la directiva?

Decisión. El “Chino” divulgó las noticia en sus redes sociales ayer y le habló a los hinchas y socios de Nacional. “Quiero manifestarles a través de esta carta que he decidido no presentarme como candidato a la presidencia del club en las próximas elecciones”, empezó diciendo Recoba.

“Luego de analizarlo junto a mi familia en los últimos días, he tomado la decisión. Estos meses de trabajo junto a José Fuentes y todo el equipo fueron espectaculares, pero proyectos profesionales ya asumidos me imposibilitan brindarle el tiempo que Nacional merece y exige como institución”, agregó. ¿La razón? “Son solo motivos profesionales los que me detienen en esta etapa de mi vida para enfrentar este desafío”, explicó.

Pero fue más lejos aún: “Siento también que la estructura actual no representa la forma que tenía como proyecto y el respeto que le tengo a Nacional es tan inmenso que prefiero quedarme en este lugar”.

Además, Recoba indicó que “tanto José Fuentes como todo el equipo que me ha apoyado desde que les comuniqué mi deseo, tendrán mi apoyo si el socio de Nacional decide en un futuro contar con ellos para la vida activa del club. Agradezco infinitamente a todos los hinchas que me han escrito, llamado y acercado mensajes de aliento y de ilusión. A todos: gracias y más gracias”.

Dentro de Nacional, hay socios que buscan que Recoba no se aleje del todo y que revea su posición, al menos para formar parte de la directiva de la institución o tenga algún tipo de cargo dentro del club.

Vale recordar que en las elecciones pasadas Recoba había querido postularse a presidente de los tricolores, pero por una razón de estatutos institucionales no fue posible.

¿Y ahora? El actual presidente José Luis Rodríguez ha manifestado públicamente que tiene una decisión tomada con respecto a si será candidato en diciembre, pero que sólo la saben su familia y amigos cercanos. Se presente o no, teniendo en cuenta lo que viene siendo su gestión y la poca popularidad que tiene dentro de los socios albos, parece muy difícil que se piense en que pueda llegar a ser nuevamente el presidente y sorprender como lo hizo en las elecciones pasadas con su grupo “Primero Nacional”.

Por otro lado no está claro lo que sucederá con Eduardo Ache, aunque todo indica a que posiblemente será candidato. El economista busca generar consenso para una lista única y que en esta oportunidad no haya lucha electoral.

Otro tema es lo que pasará con Alejandro Balbi. Si no continúa en el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), ¿será candidato a la presidencia de Nacional?

Hay muchas preguntas aún sin responder, pero lo que es seguro es que con la noticia del “Chino”, el mapa político tricolor cambió mucho.