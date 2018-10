Cambio de fórmula

Una columna de opinión que escribió Ignacio Sienra en el diario El País el pasado martes 9 de octubre tuvo muchísima importancia en el mapa político de Nacional de cara a las elecciones tricolores que se desarrollarán el próximo sábado 8 de diciembre.



La editorial, titulada “Soñar es gratis”, contó con declaraciones muy polémicas y fue tomada de mala manera por varios socios de Nacional, que expresaron en las redes sociales su disgusto por lo expuesto por Sienra, quien es hijo del expresidente de los albos Rodolfo Sienra.



Frente a este panorama, el grupo Compromiso Nacional, que no hace muchas semanas había confirmado la fórmula José Decurnex - Ignacio Sienra de cara a las elecciones, se movió rápidamente y decidió bajar al candidato a vicepresidente ayer e hizo pública la noticia en su cuenta oficial de Twitter @Compromiso1899.



En el comunicado, Decurnex contó: “Tras la publicación de una columna de opinión sobre temas políticos -ajenos a Nacional- por parte de mi compañero de fórmula, Ignacio Sienra, juntos decidimos que el camino a seguir no puede ser otro que el de anunciar la decisión que Ignacio de un paso al costado”.



Además, el candidato a presidente agrega que “Nacional está y estará por encima de cualquier opinión política personal de sus dirigentes si son ajenas a la institución. Porque somos el Club Nacional, el primero en haber asumido el honor de defender la camiseta celeste que nos une a todos. No concibo otra forma de entender a Nacional como el abanderado de principios tan nobles como la unidad. Nuestro Compromiso Nacional sigue tan fuerte como nació”.



Por otro lado, Ovación mantuvo un contacto con el propio Sienra, quien se excusó de hablar, pero sí se limitó a decir: “Estoy tranquilo con migo mismo. José (Decurnex) va a ser un enorme Presidente de Nacional. Mi compromiso es con y hacia él. Esto es lo mejor para él y para Nacional”.



Cabe señalar que la medida que tomó la agrupación Compromiso Nacional de común acuerdo con el principal involucrado fue bien recibida por los fanáticos tricolores en las redes sociales.



Ahora, la interrogante está en conocer quién será el candidato a vicepresidente de Nacional por esta lista que encabezará Decurnex y que está bien posicionada para el acto eleccionaria a dos meses de llevarse adelante.



Alejandro Balbi, que iría con el número 3 en esta lista, es quien cuenta con la preferencia de varios integrantes de esta agrupación para tomar el lugar que dejó vacante Sienra, aunque en principio son especulaciones, al menos hasta que no se pronuncie el propio Balbi, que siempre ha estado muy vinculado a Nacional y también a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).



Vale recordar que Compromiso Nacional cuenta con el apoyo de Antonio Palma, actual directivo que formaba parte del grupo Primero Nacional, el que ganó las elecciones pasadas y puso como presidente a José Luis Rodríguez. También forma parte de la agrupación, entre otros, Egon Díaz, presidente de la Comisión del Interior y Cónsul de Santa Lucía.



Por último, el contador Alejandro Irastorza, quien forma parte de la lista, será el secretario general de los tricolores en el caso de que Compromiso Nacional triunfe en las elecciones de diciembre, que serán de 9.00 a 20.00.



El comunicado oficial que publicó Compromiso Nacional: