Barcelona destituyó a Ernesto Valverde y hubo debate por la designación de Setién

Ernesto Valverde ya no es el entrenador del Barcelona. Y Quique Setién fue el elegido para sustituirlo.

La de hoy fue una jornada muy ajetreada en tiendas culés. Tras dirigir el que sería su último entrenamiento, Valverde se reunió con el presidente, Josep Maria Bartomeu, quien se lo comunicó en la reunión que mantuvieron en la Ciudad Deportiva. En la misma también participaron Óscar Grau, Eric Abidal y Ramón Planes.

Bartomeu le explicó los motivos antes de reunirse con los directivos para comunicarles su decisión. A pesar de que algunos de los miembros de la Junta estaban muy molestos por la forma en la que se ha llevó a cabo la destitución de Valverde, quien estuvo dos temporadas y media al frente del equipo, dieron vuelta la página y comenzaron a debatir el nombre de su sustituto.

Las tres opciones que se discutieron fueron las de Mauricio Pochettino, Quique Setién y García Pimienta. Es más, la directiva azulgrana se comunicó enseguida con los dos primeros y ambos se mostraron dispuestos a tomar el equipo de manera inmediata. Tal como lo necesita en este momento Bercelona. La tercera opción fue la del actual entrenador de la filial.

Pero fue la de Quique Setién la elegida. La decisión se tomó con debate, pero el perfil del exBetis fue el que más convenció. Setién (de 62 años) es un enamorado del estilo del Barcelona y por lo tanto sería un técnico que se ajustaría perfectamente a lo que busca la directiva y también los hinchas. Quique contaba con más pros que contras a la vista de la secretaría técnica. Se trata de un entrenador muy en la línea de la escuela del Barça, cruyffista reconocido, cercano a Guardiola, y que busca siempre la victoria a través del juego. Y es, además, un gran conocedor del fútbol español.

En contra tendría su falta de experiencia para dirigir a un club tan grande como es Barcelona. No ha dirigido nunca en Champions y su currículum incluye Racing de Santander, Poli Ejido, la selección de Guinea Ecuatorial, Logroñés, Lugo, Las Palmas y Betis, solo estos dos últimos en Primera.

Pochettino madridista y la opinión de Guardiola

Pochettino era el candidato de más renombre, pero es un madridista confeso y nunca escondió su sueño de dirigir al Madrid.



“Barcelona es un sitio especial, donde ganar la Liga no es suficiente. Me sabe muy mal por Ernesto Valverde. No se merece esto”, dijo Pep Guardiola.