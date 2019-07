Cambio drástico en la defensa de Nacional: Laborda y Magallanes a la zaga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mathías Laborda, 19 años. Hugo Magallanes, 22 años. Nombres y edades de dos futbolistas que los hinchas de Nacional deberán empezar a manejar con vistas al partido de mañana (hora 19.30) ante Progreso, ya que son los principales candidatos a conformar la zaga tricolor en el Gran Parque Central.

Álvaro Gutiérrez debe cambiar toda la zona central de la defensa porque Guzmán Corujo (cinco Amarillas) y Felipe Carvalho (expulsado ante Danubio) están suspendidos y las alternativas no abundan.

Rafael García podría perfectamente ocupar un lugar en la defensa, pero el volante central ha conformado un tándem muy productivo con Gabriel Neves en la mitad del terreno y, en virtud de que en los últimos dos compromisos ha tenido que ser sustituido por molestias físicas, lo más probable es que el técnico no lo tenga en cuenta para la formación titular de mañana a fin de preservarlo para el juego del miércoles, en donde Nacional saldrá en Porto Alegre a revertir el 0-1 sufrido en el GPC, algo difícil pero no imposible, sobre todo por el buen desempeño que tuvo el equipo, que por cierto no mereció la derrota.

Es por todo ello que Laborda y Magallanes conformarían una zaga juvenil, de 20 años de promedio.

Mathías Laborda.

Todavía no jugó por el Campeonato Uruguayo (estuvo dos veces en el banco: ante River Plate en la victoria 6-0 por el Clausura y en la derrota 1-2 con Defensor Sporting por el Intermedio), pero sí debutó en el equipo principal y en forma oficial. Fue el 7 de mayo pasado en el GPC por Copa Libertadores frente a Cerro Porteño y de la mano de Álvaro Gutiérrez. Disputó los últimos 35 minutos al reemplazar precisamente a Carvalho en juego que finalizó 1-1.

Integró el equipo de Nacional que se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub 20 en 2018, es derecho y nació el 15 de septiembre de 1999 en Fray Bentos. Puede jugar tanto de zaguero como de lateral derecho, pero en este caso iría directo a la zaga.

Hugo Magallanes.

Hoy cumple los 22 años el nacido en Melo el 26 de agosto de 1997. En su caso, los casi tres años de diferencia se han traducido en una experiencia mucho mayor. Formado en Cerro Largo, equipo con el cual debutó y se coronó campeón de la Segunda División en 2018, Magallanes debutó el 19 de diciembre de 2015 ante Rampla Juniors y lleva disputados 42 partidos, todos con la camiseta del arachán. Pese a tener buena estatura (1,89), llamativamente nunca convirtió un gol. El año pasado fue el de más continuidad, ya que tuvo 22 presencias (20 de titular) y completó 1754 minutos.

Lo interesante es su buena efectividad defensiva de Magallanes. Con él en cancha, a Cerro Largo solo le anotaron 28 goles, es decir un promedio de un gol cada partido y medio o, en minutos (3243 en toda su carrera), un tanto cada 116 minutos. Si eso lo logró en el arachán, en Nacional ese promedio puede mejorar.