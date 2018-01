El uruguayo Gustavo Poyet, que fue presentado este lunes como nuevo entrenador del Girondins de Burdeos, reconoció que su nombre ha sorprendido a los aficionados, a quienes quiere seducir a base de buenos resultados.



"La mejor forma de seducir a los aficionados es ganar partidos. Es difícil dejar tu impronta enseguida. No podemos cambiarlo todo de golpe", dijo el entrenador en su rueda de prensa de presentación.



Poyet reconoció que su experiencia en el Betis español "no salió bien", pero defendió su trabajo en otros clubes. "En el AEK de Atenas hicimos algo importante y todo el mundo pensaba que me quedaría. En el Sunderland tomé el club en posición de descenso y no bajamos", recordó.



El uruguayo dirigió además el Brighton, al que llevó de la Tercera división inglesa a la Segunda, y al Shangai Shenhua, donde fue despedido en septiembre pasado.



Poyet indicó estar "muy feliz" de haber firmado por el Girondins, y aseguró que tiene la intención de apoyarse en los jóvenes del club y de hacer un juego a partir de la posesión del balón.



El técnico estará secundado por el argentino Mauricio Taricco y por el exjugador brasileño del club, Fernando Menegazzo, en quien dijo tener una gran confianza para mostrarle los detalles de la entidad, la afición y el equipo.



Poyet fue el elegido para sustituir a Jocelyn Gourvennec, destituido por los malos resultados, y su nombre fue preferido al de otros técnicos como Elie Baup, Fréderic Antonietti, René Girard y, sobre todo, Michel Peud'homme. Se convertirá en el segundo técnico no francés del club desde 1999, tras el brasileño Ricardo entre 2005 y 2007.

Sigue Malcom.

El uruguayo confirmó que el brasileño Malcom, al que muchos situaban en la Premier League, seguirá durante la segunda parte de la temporada. "Fue mi primera pregunta", dijo con humor Poyet sobre el inicio de las negociaciones con los directivos del Burdeos.



"'Pregunté; ¿Malcom?'. Y me dijeron que ahora no va a salir. Ok, está bien y continuamos (negociando)", explicó.



"Malcolm lo ha dicho y lo ha redicho, no se irá", añadió por su parte el presidente Stephane Martin. "Ha dicho que un día quiere jugar en la Premier League. Es normal, ¿qué jugador no querría jugar en Inglaterrra?", continuó.



Desde hace varias semanas, Malcom, de 20 años y una de las sensaciones del campeonato francés, está en la agenda de tres grandes ingleses; el Manchester United, el Arsenal y el Tottenham, para salir en el mercado de invierno.



Poyet, que en Francia militó a finales de los años 1980 en el Grenoble, tuvo luego una carrera europea destacada en el Zaragoza (1990-1997) y en tres equipos ingleses, Chelsea (1997-2001), Tottenham (2001-2004) y Swindon Town (2006).

Objetivos.

Sobre sus próximos objetivos al frente del equipo, Poyet indicó: "Ganar partidos; vamos a dar algunas informaciones a los jugadores, para que se habitúen poco a poco a nuestro método. Tenemos un partido especial el domingo (Lyon), no será fácil pero hay que encontrar soluciones".



El próximo rival del Burdeos viene de vencer 2-1 como local al gran favorito, Paris Saint-Germain.

Luego se refirió a su estilo de juego: "El balón es muy importante. Todos los partidos son diferentes y no hay solo una manera de ganar, hay que encontrar soluciones, pero siempre con el balón".



El Burdeos consiguió un triunfo tranquilizador (1-0) el sábado en Nantes, que le sirvió para situarse en la 12ª posición, despejando en parte los fantasmas de la zona de descenso.