Nada ha cambiado en la AUF

Ocho meses y 10 días. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde que Ignacio Alonso fue electo presidente de la AUF hasta hoy. Me pareció un cambio saludable, una renovación indispensable, pero ya perdí la fe. En estos 259 días la AUF ha demostrado ser más de lo mismo, quizás no por culpa de él. Lo sé un hombre conciliador (lo ha demostrado) y por sobre todas las cosas muy capaz, pero ya es víctima de un sistema político perverso que desde hace décadas tiene de rehén al fútbol uruguayo.

Lo ocurrido con la fijación de la última fecha fue una muestra. El trasfondo es netamente político. La Mesa Ejecutiva le pasa facturas a Nacional por haber retirado a su representante; los clubes que en bloque no van al Consejo de Liga ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos (Juventud no acompañó el pedido de cambio de día) cuando algo les afecta; cuando el Ejecutivo abre sus puertas para conciliar, el resto de los clubes le tiran abajo los acuerdos; Nacional le retira la confianza por los arbitrajes... Así no se puede avanzar. Mientras cada uno defienda su chacrita, el fútbol uruguayo no crecerá.

Y ojo que Cerro Largo tiene razón. No es de fútbol profesional, sino un mamarracho, que la última fecha se fije 24 horas antes. Debió haberse jugado mañana.

Pobre Alonso; pobre fútbol uruguayo. Al fin y al cabo nos merecimos la intervención de FIFA y nos merecemos otra.