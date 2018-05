El calendario de Uruguay en Rusia

El Mundial inicia el 14 de junio con la inauguración entre Rusia y Arabia Saudita, pero la Celeste jugará el segundo partido al segundo día de competencia.

Así es el fixture en fase de grupos.

Viernes 15/ de junio, hora 9.00: Egipto vs. Uruguay, Ekaterimburgo Arena (Ekaterimburgo)



Miércoles 20 de junio hora 12.00: Uruguay vs. Arabia Sudita, Rostov Arena (Rostov del Don)



Lunes 25 de junio, hora 11.00. Uruguay vs. Rusia, Samara Arena (Samara)



¿Si avanza a play off?

El rival de la Celeste en octavos de final saldría del Grupo B, compuesto por España, Portugal, Marruecos e Irán. El ganador de cada grupo juega contra el segundo.

En cuartos de final la chance de rivales se amplía más, pudiendo ser ya también de los grupos C (Francia, Australia, Perú y Dinamarca) y D (Argentina, Islandia, Croacia, Nigeria).