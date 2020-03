Calendario contra las cuerdas: ¿Eliminatorias después de marzo 2021?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los calendarios del deporte van a congestionarse y, seguramente, se pondrán al límite, porque existe la evidencia de que no será tan fácil frenar la propagación del coronavirus, por más que la epidemia se vaya deteniendo en el lugar del planeta donde se inició.

En el planeta fútbol habrá problemas. Europa y Sudamérica, en principio, parecen ser los continentes que tendrán los mayores inconvenientes de ajustar el programa de sus competencias y la FIFA, también, puede tener serios problemas para que la fase de clasificación del Mundial de Catar 2022 termine en marzo de ese año, como estaba debidamente previsto.

No hay dudas. UEFA y Conmebol son las confederaciones que van estar contra las cuerdas. Y quizás no tengan más remedio que postergar la Eurocopa y la Copa América, fijadas ambas para disputarse entre el 12 de junio y el 12 de julio. Esos temas serán abordados con suma seriedad en cuestión de horas.



Para el resto no habría tanto problema porque para África la siguiente instancia eliminatoria está fijada para octubre, mientras que Concacaf y Oceanía la comenzarán recién en septiembre.

Pero en las confederaciones donde se encuentran los campeones del mundo ya empieza a considerarse que las fechas para disputar las eliminatorias mundialistas pueden verse muy trastocadas. Más en el Viejo Continente si se tiene que postergar la Eurocopa para 2021.



Para empezar, lo que estaba cubierto hasta noviembre de 2021 en el calendario de la FIFA ya no podrá ejecutarse con esa precisión suiza, porque las fechas de marzo para Asia y Sudamérica fueron aplazadas. Es más, los asiáticos ni siquiera tendrán las etapas de junio, también postergadas.

Como se sabe, Europa y Sudamérica quedaron emparentadas. En 2020 había cuatro doble jornadas (marzo, septiembre, octubre y noviembre), en tanto que 2021 y 2023 se construyó un calendario con cinco jornadas doble porque se agregó una en junio.



El rompecabezas, entonces, tendrá que armarse a partir del momento que la crisis humanitaria se detenga, para lo cual hoy no existen elementos precisos que lo certifiquen con exactitud.

En principio, tampoco podría cumplirse con la primera idea de Conmebol, de que la primera fecha de las Eliminatorias se llevase a cabo en junio y que la faltante se pasara para después de desarrollada la Copa América.



El paso que habría que dar, entonces, es trasladar las dos fechas para septiembre y correr todo el calendario, lo que podría terminar originando que el repechaje, previsto para marzo de 2022 también sufra un retraso. Aquí el quinto de Sudamérica tiene que medirse en dos partidos con un rival que saldrá de Asia, Concacaf u Oceanía.

En este caso, la FIFA y los organizadores del Mundial de Catar no podrán realizar el sorteo de la cita en abril de 2022.



Esta situación no repercutiría en una alteración del cronograma de la Copa del Mundo, porque está marcada para disputarse entre noviembre y diciembre.



Eso sí, una alteración de la disputa de los torneos de selecciones sudamericano y europeo podría aparejar otro inconveniente para FIFA: ¿qué hace con el Mundial de Clubes? Vale recordar que en principio está fijado para disputarse con 24 equipos en junio de 2021 en China.

Así estaba marcado.

Eliminatorias para el Mundial: marzo, septiembre, octubre, noviembre.



Eurocopa y Copa América (12 de junio al 12 de julio) Liga de Naciones de la Concacaf (junio). Copa de Naciones de la Oceanía (6 al 20 de junio). Campeonato de África de Naciones de la CAF (4 al 25 de abril). Juegos Olímpicos de Tokio. Masculino del 23 de julio al 8 de agosto. Femenino del 22 de julio al 7 de agosto.

Además también deben disputarse la Copa Mundial Femenina Sub 20 en Costa Rica/Panamá en agosto y Mundial Femenino Sub 17 en India del 2 al 21 de noviembre.



La Copa Mundial de clubes en Catar en diciembre.



Y en 2021 hay dos grandes citas previstas: la Copa Africana de Naciones entre junio y julio y copa de Oro de Concacaf del 2 al 25 de julio.