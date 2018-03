El Cacique y su revolución

Nacional gana, lidera el Apertura sin puntos perdidos y superó dos llaves previas de Copa Libertadores para meterse a la de grupos. Un comienzo perfecto para Alexander Medina en su carrera como técnico de primera división. Los resultados son, sin importar las formas, los que siempre definen el futuro de los entrenadores, pero vale la pena rescatar otras cosas.



Más allá de si el tricolor ha jugado regular, bien o muy bien, por utilizar tres calificativos que le han cabido a este equipo en diferentes momentos, la revolución principal del “Cacique” Medina ha sido la utilización del plantel.

Tiene para hacer dos equipos, posibilidad de la que en general siempre disponen los dos grandes, pero ha aprovechado a los futbolistas al máximo y en forma inteligente, con una formación A, por llamarla de alguna manera, para afrontar la Libertadores y otra B para el torneo local. Y en ambos casos le ha funcionado bárbaro.



¿El secreto? No ha recambiado piezas, dejando algunas en la oncena e insertando otras para distintos partidos y así rotar para distribuir esfuerzos físicos, sino que le ha dado continuidad a dos formaciones distintas. Esto ha conseguido un triple efecto: mantiene a todo el plantel en ritmo de competencia; todos los futbolistas se sienten importantes y motivados; ha logrado darle funcionamiento colectivo a las dos formaciones, pues están acostumbradas a jugar juntas. Una secuela no menos importante, sino la más trascendente, son los buenos resultados.



Ya vendrá el tiempo en que la doble competencia se termine (si Nacional llega a la final será por allá por fines de noviembre) o que baje la carga de partidos, pero recién entonces será momento de ver qué hará Medina. Por ahora la realidad es que Nacional goza de un gran presente, con un futuro enorme por delante luego de haber ganado la Libertadores Sub 20, y aunque los riesgos asumidos por el “Cacique” han sido muy grandes, hoy tienen como fruto una revolución.