El "Cacique" no quiere dar pistas para tener algún factor sorpresa a su favor

No cree que se vaya a definir un partido por saber o no saber la integración del equipo, pero como entiende que "información es poder" y que a veces "un factor sorpresa puede funcionar", Alexander Medina se guardará el once inicial de Nacional hasta último momento. El único dato que terminó ofreciendo es que esperará por Diego Polenta y Tabaré Viudez, quienes arrastran molestias.



En la conferencia de prensa que ofreció en el Gran Parque Central, Medina dejó ver su convencimiento de que Nacional estará a la altura del reto que le presenta Defensor Sporting y no ocultó su confianza en lograr el resultado. "Esta es la primera semana larga que tenemos para trabajar y se nos viene un lindo partido para jugar, porque el rival es un equipo que está acostumbrado a jugar por los campeonatos. Defensor Sporting siempre es un adversario complicado. Nosotros tenemos que pensar en nuestro trabajo y estoy convencido que el equipo va a estar a la altura del juego y confiado en que nos vamos a llevar el resultado".



A la hora de analizar la posible formación del equipo, el "Cacique" empezó describiendo: "​Tenemos a todo el plantel, pero no sabemos si algunos van a llegar de forma óptima y, además, tenemos que tener en cuenta que también vamos a tener un partido el jueves. Las decisiones las vamos a resolver con tranquilidad, tomándonos todo el tiempo posible, como con Diego Polenta y Tabaré Viudez que vienen arrastrando molestias. A ellos los vamos a esperar hasta último momento".



Sin perjuicio de ello, Medina no quiso ofrecer dato alguno sobre la posible integración, ni siquiera si habrá confirmación de uno de los dos equipos que ha venido utilizando o si se llevará a cabo una mixtura. "Veremos. Obvio que yo ya lo tengo visto, pero de lo que está disponible para jugar vamos a decidir. Puede ser que haya cambios o que se mantenga alguno de los dos equipos que han venido jugando. La información es poder y si bien no creo que se va a definir un partido por saber o no saber la integración del equipo, a mí me gusta guardarlo y decirlo a último momento. Como profesional, como entrenador, hay cosas que me gusta guardar para tener un factor sorpresa, que a veces funciona y a veces no. Contra Banfield, por ejemplo, (Julio César) Falcioni salió de la línea para gritarle a sus jugadores que estábamos jugando con línea de tres porque vio a Diego Polenta en el equipo, pero luego tuvo que salir otra vez a decirles que eso no era así. A veces esos factores te otorgan una pequeña ventaja.



No negó que está mirando un poco hacia el futuro (el partido por la Copa Libertadores), pero remarcó que "toda la cabeza está puesta en Defensor Sporting. Sí que ya hemos visto las características de Santos y para decidir de qué manera armaremos el equipo para ese partido también tenemos que saber cómo terminan los jugadores".



Cree que el principal déficit en el Nasazzi ante Progreso estuvo en el rubro actitud y eso fue hablado con los jugadores. "Hicimos hincapié en ese aspecto, pero también hay que mejorar en los errores tácticos y técnicos que cometimos". Para lograr los tres puntos ante los violetas espera ver un equipo que "tenga buena circulación de balón, amplitud y profundidad. Hay que tener juego ofensivo para hacerle daño a Defensor".​