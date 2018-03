El “Cacique” los potencia: Medina logró tener motivado al plantel

Alexander Medina ha apelado a la rotación para jugar la Libertadores y el Apertura. Lo puede hacer porque tiene material y ese hecho le ha permitido al entrenador de Nacional tener a todo el plantel motivado y potenciar a varios de sus futbolistas que, quizás, no habían tenido protagonismo en la temporada pasada, donde los albos no lograron definir el Uruguayo y quedaron eliminados de la Libertadores en los octavos de final ante Botafogo.



También es un lujo que se permite el “Cacique” porque las dos oncenas le han respondido. Los tricolores ganaron los dos encuentros del Apertura, en partidos donde era claro favorito y logró plasmarlo en la cancha, y también sacó buenos resultados en la Copa: pasó la llave contra Chapecoense triunfando en ambos duelos y el miércoles empató con Banfield, en un resultado que dejó un sabor agridulce teniendo en cuenta el empate argentino en los descuentos.



Gonzalo Bueno, clave en el torneo doméstico, es un claro ejemplo de cuánto lo ayuda tener confianza y minutos. El exjugador de Defensor también ha sido pieza de recambio en la Libertadores. Fue la figura de Nacional en la victoria contra Rampla, brindando las tres asistencias para los dos goles de Gonzalo Bergessio y el tanto de Facundo Labandeira, un juvenil que debutó ante los “picapiedras” y que se vio favorecido por la rotación.



Futbolistas como Christian Oliva, Guzmán Corujo y Gabriel Neves, todos estandartes con Medina en la Tercera que fue campeona en 2017, son descubrimientos del DT. Es decir, la principal virtud del entrenador pasó por darse cuenta que eran jugadores que ya estaban prontos para echarle mano. Y los tres han respondido. Tampoco hay que extrañarse si en algún momento tienen algún bajón desde lo futbolístico, porque a los 21 años la irregularidad es algo natural, aunque por ahora demuestran tener el aplomo de jugadores de más experiencia.



Medina también le brindó un lugar más visible al floridense Leandro Barcia, que en el segundo semestre del 2017 no logró tener continuidad cuando se recuperó de la lesión y superó la operación.



El arquero Luis Mejía es otro que se benefició de la rotación, porque pasó de no tener minutos a tener continuidad, al menos, en lo local.



Para seguir a este ritmo y tener a todos motivados, será fundamental para Nacional alcanzar los grupos de la Copa. Está cerca y tiene argumentos para poder ilusionarse.